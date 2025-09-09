Об этом стало известно из заявления польского премьера, передает 24 Канал.

Почему Польша закрывает границу?

Такое решение Варшава приняла из-за роста провокаций со стороны восточного соседа, в частности в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".

В четверг вечером мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переезды,

– сообщил польский премьер.

Согласно объявлениям, эти учения считаются крупнейшими в 2025 году, они пройдут 12 – 16 сентября в Беларуси. Туск подчеркнул, что этот шаг является реакцией на усиление напряжения и угроз со стороны восточных границ.

По официальным сообщениям, в них будут задействованы тысячи военных и современная боевая техника.

