Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Смотрите также Туск и фон дер Ляйен приехали на границу с Беларусью не случайно: зачем Россия запугивает Запад

Какие провокации могут быть во время учений в Беларуси?

В ГПС рассказали, что пока нет проблем на границе Украины и Беларуси. Однако во время военных учений не исключается проведение провокаций.

По состоянию на сейчас, если говорить о том, что мы фиксируем рядом нашей границы, то какого-то наращивания группировок на территории Беларуси в направлении нашей границы этого нет. И ситуация непосредственно по линии границы, к счастью, не изменилась,

– отметил Демченко.

Он добавил, что скопление войск на территории Беларуси может представлять угрозу. Украина в связи с этим расслабиться не будет. По словам Андрея Демченко, Россия также может нагнетать ситуацию через информационное воздействие. Таким образом враг, например, хочет заставить украинское военное командование перебрасывать силы на северное направление, таким образом ослабив другие участки фронта.

Стоит отметить! Российско-белорусские учения "Запад-2025" запланированы на сентябрь. Самые активные мероприятия продлятся 12 – 16 сентября. В учениях будут участвовать около 13 тысяч военнослужащих.

Что известно об учениях "Запад-2025"?