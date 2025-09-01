Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил в эфире 24 Канала, как отреагировали в Европе на угрозу со стороны России. Также в Беларуси в сентябре состоятся российско-белорусские учения "Запад-2025", и Киев предупредил, чтобы вражеские войска не приближались к украинской границе.
Чего стремится достичь Россия, угрожая Украине и Европе учениями?
Желиховский отметил, что именно из-за этих учений и попытку России и Беларуси нажать на Украину и европейские государства, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели совместную конференцию у пограничного барьера на польско-белорусской границе.
"Они уделили внимание безопасности и обороне. А также вспомнили Украину и необходимость дальнейшего финансирования ее оборонного комплекса. Это очень важные месседжи для нас", – отметил эксперт-международник.
Что известно об учениях ОДКБ?
В Беларуси 31 августа начались учения ОДКБ учения ОДКБ, в которых будут привлечены более 2000 военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. А также будет применено 450 единиц вооружения и техники – девять самолетов и вертолетов.
Эти учения ОДКБ нацелены на то, чтобы угрожать западным странам. Потому что, страны Европы еще только начинают наращивать производство оружия и военной техники. В перспективе – примерно за пять лет – Европа должна стать мощнее, более обороноспособной. Однако сейчас она еще на пути к этому, поэтому, по словам кандидата политических наук, и происходит такое давление со стороны России.
Также это способ запугать партнеров Украины в контексте того, чтобы они не предоставляли надлежащих гарантий безопасности нашему государству. Ведь в Париже 4 сентября соберутся европейские лидеры, которые будут обсуждать именно этот вопрос,
– подчеркнул Станислав Желиховский.
Учения ОДКБ, по замыслу Кремля, должны показать, что Европе не стоит надеяться на то, что она сможет обезопасить себя от стран, которые агрессивно нацелены против Запада. А также – предоставлять гарантии безопасности Украине, которые могли бы ее обнадежить относительно возможности защиты от новой агрессии России.
Параллельно, по мнению эксперта-международника, происходит процесс фрагментации мира. Ближайшие месяцы и годы определят, в каком направлении будет двигаться все мировое сообщество и будет ли оно уважать верховенство международного права, суверенитет государств и тому подобное.
Возможно, мы снова окунемся в темные времена, когда все решается с помощью силы, как это любит делать Россия. Поэтому на Украину возложена очень важная миссия – защитить ценности, которые наработало человечество,
– объяснил он.
Соответственно Киеву и его партнерам, как отметил Желиховский, важно мобилизовать все свои ресурсы, способности в различных сферах, чтобы отразить эти атаки и не допустить худшего сценария в международной политике.
Как Европа реагирует на угрозы со стороны России?
- Премьер Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 августа приехали на польско-белорусскую границу, несмотря на угрозу со стороны Беларуси, а именно наличие "солдат с ружьями". Урсула фон дер Ляйен отметила, что Польша является "прифронтовой страной", которая испытывает "целенаправленные и циничные гибридные атаки".
- В результате атаки на Киев 28 августа были повреждены культурные центры Великобритании и Евросоюза. В западных СМИ считают, что это признак пренебрежения к дипломатии. Также эти атаки демонстрируют, что война затрагивает весь ЕС, и это, вероятно, является частью плана Путина.
- Также Фридрих Мерц отметил, что Россия представляет угрозу для Германии и стремится восстановить старый Советский Союз. Поэтому канцлер Германии видит необходимость в расширении добровольной военной службы. Также он не исключает введения обязательной в будущем военной службы для женщин в стране.