Там напомнили о соучастии Минска в преступлениях Москвы и посоветовали не приближаться к украинской границе во время вышеупомянутых учений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Как в МИД предупредили Беларусь?

В ведомстве констатировали, что с 2022 года Беларусь является соучастницей преступления агрессии России против Украины. Минск предоставил российским оккупантам территорию Беларуси и ее воздушное пространство для нападения, и продолжает ее поддерживать.

Сотрудничество режимов в Москве и Минске представляет непосредственную угрозу не только для Украины, но и для Польши, государств Балтии и всей Европы, а также препятствует мирным усилиям Президента США Дональда Трампа по прекращению войны,

– говорится в сообщении.

МИД призвал партнеров Украины быть бдительными, а усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, противодействовать пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от угрозы также.

Там напомнили об опыте и лживых заявлениях президентов России и Беларуси, и что накопление российских войск в последней в течение 2021 – 2022 годов происходили под прикрытием совместных военных учений стран "Запад-2021".

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины. Подчеркиваем, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа, с которым мы стремимся жить в мире", – добавили в заявлении.

Что известно о предстоящих военных учениях?