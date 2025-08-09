Об этом представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал Укринформу, пишет 24 Канал.

Что рассказал Демченко о "Запад-2025"?

Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что первые колонны российских военных и техники начали прибывать в Беларусь в рамках подготовки к очередным совместным учениям "Запад-2025", в то же время Украина пока не фиксирует никакой непосредственной угрозы со стороны Беларуси.

Мы внимательно следим за ситуацией. Действительно, техника появляется, учения объявлены. И количество, которое мы сейчас отслеживаем на территории Беларуси именно российских сил, является весьма незначительным. На данный момент это больше информационная кампания со стороны врага, чем реальная угроза,

– сказал он.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что как техника, так и личный состав Беларуси также направился в сторону России, поскольку учения будут проходить на территории двух стран.

Демченко подчеркнул, что все украинские подразделения на этом участке находятся в постоянной готовности к любому развитию событий.