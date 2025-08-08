Причину он рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, передает 24 Канал. Все во избежание обвинений в сторону Беларуси.

Почему "Запад-2025" перенесли?

У белорусского диктатора спросили, почему решили изменить первоначальный план совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025", и перенести основные маневры вглубь территории последней, чуть дальше от западных границ.

Лукашенко ответил, что после сообщений о намерении проведения учений подняли шум, в частности в Польше и Балтии., частично и со стороны Украины, потому что там знают о заминировании границы и невозможности прохода с той территории.

Мы никогда не допустим, и это с моей стороны было заявлено, что мы вот сегодня пойдем наступать на Киев и так далее. Украинцы в это не верят. Поляки, литовцы, латыши – они до бешенства доходят, предупреждают: вот, Сувальский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три страны захватят натовские и так далее,

– заявил он.

По его словам, это было его распоряжение, нацеленное избежать обвинений со стороны Запада в том, что Беларусь готовится перерезать Сувальский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу.

"Мы всем доказали, что не собираемся нападать там и что учения будем проводить в центре... Чтобы не дать вам повода и дальше упрекать нас в том, что мы собираемся напасть, как минимум, на страны восточного Евросоюза", добавил он.

К слову, в этом же интервью Лукашенко заявил, что Россия не просила Беларусь о прямой помощи в войне против Украины, поскольку прямое вмешательство могло бы привести к сложностям для Беларуси, в частности военным последствиям.