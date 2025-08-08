Причиной этому стали "опасения вторжения НАТО". Об этом он рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, передает 24 Канал.

Как это объяснил Лукашенко?

Самопровозглашенный президент заявил, что если бы его страна втянулась в войну, то это имело бы совсем другие политические и военные последствия. По его словам, Москва понимает, какие проблемы возникли бы в Беларуси в случае открытого вмешательства.

"Россия понимает, что нам будет сложно удержать эту границу, учитывая, что не только украинцы будут воевать против нас. Это будет поводом для введения в Украину натовских войск", – заявил Александр Лукашенко в интервью.

Белорусский диктатор убеждает, что если бы события развивались соответствующим образом, то под видом наемников в Украину прибыли бы люди в огромном количестве, в частности, среди них якобы были бы немцы, французы, англичане, а также другие.

И нам придется здесь вести войну против уже натовских войск. Мы же это прекрасно понимаем. Далее. Ракетами будут молотить по Беларуси. Это же совсем рядом. Мы же это понимаем. И россияне это понимают,

– говорит он.

Лукашенко рассказал о визите на тот момент еще действующего руководителя ЦРУ Уильяма Бернса, котором он тоже заверил, что Беларусь не намерена воевать или пересекать границу, но признал, что будет помогать России в войне против Украины.

К слову, Саймон Шустер записал интервью с Александром Лукашенко после настойчивых приглашений от белорусских чиновников.