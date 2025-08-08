Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Саймона Шустера для издания Time.

Как Шустер брал интервью у Лукашенко?

Саймон Шустер отметил, что, планируя интервью с главой любого государства, журналист обычно делает первый шаг, посылая запрос в пресс-службу и надеясь, что кто-то таки даст ответ.

Время от времени, когда президент действительно хочет поговорить, приглашение может пойти от него. Но редко эти предложения были такими настойчивыми, как те, что поступили ко мне этой весной от союзников Александра Лукашенко, диктатора Беларуси,

– рассказал журналист.

Шустер отметил, что ему не сразу было понятно, чего именно хотели посредники. Ведь он никогда не был в Беларуси и не писал об этой стране много, хотя его репортажи о ее соседях, России и Украине, все же дали журналисту представление об истории Лукашенко.

"В Европе он имеет сомнительную честь держаться у власти дольше, чем любой другой действующий лидер, поразительный 31 год без перерыва, а это означает, что большинство из 9 миллионов людей в его стране, что не имеет выхода к морю, никогда не знали другого правителя в своей взрослой жизни. Его режим также является одним из самых репрессивных и изолированных в мире, с ужасными отношениями и почти полным отсутствием торговли с четырьмя из 5 соседей, и почти полной зависимостью от пятого соседа – России", – объяснил Саймон Шустер.

Он отметил, что для его решения ответить на звонок от чиновника правительства Лукашенко в мае было неочевидным, Этот чиновник, как оказалось, кажется, не имел опыта в общении с западными СМИ.

Через несколько минут нашего разговора чиновник спросил, сколько будет стоить договориться об интервью с Time, и он выглядел удивленным, узнав, что этот процесс не может предусматривать никакой взятки. "Просто проверяю, – сказал он, – чтобы избежать каких-либо недоразумений позже",

– рассказал Шустер.

Журналист рассказал, что после нескольких звонков и сообщений в конце концов удалось договориться об условиях интервью; оно должно было состояться в Минске, столице Беларуси, без вопросов или тем, что оставались без внимания.

"Только позже, после нескольких разговоров с американскими и европейскими дипломатами, мотивы Лукашенко стали понятными", – объяснил корреспондент, имея в виду посредническую роль белорусского диктатора между американцами и россиянами и стремление вывести Беларусь из политической изоляции.