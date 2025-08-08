Тот визит Келлога на белорусском государственном телевидении назвали настоящим дипломатическим прорывом. Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, чтобы продемонстрировать президенту США свои добрые намерения, передает 24 Канал.

Смотрите также "Могу себе позволить": Лукашенко ответил, планирует ли он снова баллотироваться в президенты

Какой была атмосфера на встрече Келлога и Лукашенко в Минске?

В статье для Time известный журналист Саймон Шустер пересказал диалог, который состоялся между представителями американской делегации и белорусским диктатором.

Сначала тон разговора казался достаточно дружелюбным. Келлог пошутил, что кабинет Лукашенко похож на Мар-а-Лаго. Впрочем, как только камеры выключили, атмосфера в комнате изменилась. Самопровозглашенный лидер Беларуси начал упрекать Коулу, бывшему адвокату Трампа, что, мол, тот не прилагает больше усилий, чтобы повлиять на взгляды президента США по Украине и России.

"Ты пьешь с ним кофе. Именно ты можешь направить его на правильный путь!", – грыз Лукашенко.

Келлог тогда тоже занял более жесткую позицию, чем Лукашенко ожидал. Он прямо указал на недостаток доверия и сказал, что Беларуси надо сделать что-то очень большое, чтобы продемонстрировать свои добрые намерения.

В статье говорится, что когда американский кортеж выезжал из Беларуси, он остановился на сельской дороге для встречи с фургоном, за рулем которого был сотрудник КГБ. В кузове сидели 14 заключенных, среди которых был один из самых ценных для режима – Сергей Тихановский, оппозиционный лидер.

Когда двери фургона открылись, Коул, по его словам, был шокирован: заключенные были в наручниках и с завязанными глазами, сидели с опущенными между коленями головами. Он вспоминает, как воскликнул им: "Вы свободны! Президент Трамп отправил меня, чтобы забрать вас домой!".