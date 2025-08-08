Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лукашенко белорусскому пропагандистскому изданию.

Планирует ли Лукашенко снова баллотироваться?

Журналист спросил у Лукашенко, планирует ли тот выдвигать свою кандидатуру. Все из-за того, что согласно поправкам в конституцию Беларуси, у Лукашенко, кроме нынешнего, "есть еще один срок".

Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он выглядит прилично..

– ответил самопровозглашенный президент.

Лукашенко добавил, что он "будет стараться быть крепче Трампа".

Политик также заявил, что, мол, был готов не баллотироваться еще на предыдущих выборах, ведь знал, что "люди его однозначно поддержат". Однако, по его словам, "люди сказали "нет"", поэтому ему "пришлось остаться".

Журналисты также спросили Лукашенко о его младшем сыне Николае.

Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, ни, нет. Вот ты у него спроси – ты его можешь так сильно обидеть этим,

– ответил он.

Зато Лукашенко "допустил", что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.