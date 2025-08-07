Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко. Недавно в Гомеле заметили бронетранспортеры с "мангалами" и опознавательными знаками, похожими на те, которые использует Россия.

К теме В Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой России на учения "Запад 2025"

Готовится ли Беларусь к войне против Украины?

Как отметил Латушко, еще раньше в Беларуси сформировала южное оперативное командование в Гомельской области. Там создают соответствующую инфраструктуру. Также тамошний командующий ССО заявил о намерении сформировать бригаду в Гомельской области.

А это – 40 километров от границы с Украиной. Также в регионе расположен аэродром Зябровка, который использует Россия. Там находится дивизион "Искандеров" и по меньшей мере 9 С-300/С-400,

– сказал Латушко.

Появление таки БТР не обязательно свидетельствует, что Беларусь готовится к войне против Украины. Их вполне могли перебрасывать на Зябровку или в связи с военными учениями "Запад-2025".

Вполне вероятно, что Беларусь и в дальнейшем будет подыгрывать России. Они вполне могут создавать напряжение на границе с Украиной, не переходя к активным действиям.

Не склонен утверждать, что вооруженные силы Беларуси готовы к агрессивным действиям. Практически уверен, что самостоятельно они такое не сделают. Но создание угрозы? Может быть. Сейчас идут эти информационные игры, бряцание оружия и так далее,

– подчеркнул Латушко.

Режим Лукашенко продолжает поддерживать Россию и делать различные действия в интересах России. Там уже перевели местную железную дорогу в режим секретности. И нельзя исключать вариант, что во время "Запад-2025" туда перебросят тактическое ядерное оружие.

Мы публиковали отчет о готовности Лукашенко к войне. Он никогда не был таким готовым к войне как сегодня. Но это не значит, что он самостоятельно способен пойти на агрессию против Украины. Он не пойдет. Не из-за того, что очень мудрый. Нет, он боится потерять должность. Потому что за это прилетит со стороны Украины и от Запада. И общество критически отреагирует,

– отметил Латушко.

Добавим, в Беларуси рассматривают законопроект о военном положении. Его направили к рассмотрению в парламент. Документ дает возможность ввести военное положение, если происходит вооруженная агрессия против Союзного государства. Они вполне могут это использовать, чтобы юридически втянуть Беларусь в войну на стороне России.