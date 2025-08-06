Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

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Что известно об учениях "Запад 2025"?

В Минобороны рассказали, что "Запад 2025" является основным этапом совместной подготовки армий России и Беларуси в этом году, а сами учения пройдут в сентябре.

Сейчас белорусские и российские военнослужащие, мол, находятся на завершающем этапе подготовки.

В ходе обучения мы планируем отработать новые формы и средства применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Такие учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Беларуси и России,

– говорит заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебека.

К слову, представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, что угроза на границе Украины и Беларуси будет расти с приближением учений с участием России.

Он подчеркнул, что границе с Беларусью всегда уделяется внимание. Однако пока на этом направлении не наблюдалось каких-то изменений.

"В то же время по состоянию на сейчас каких-то изменений непосредственно в направлении нашей границы в белорусском пограничье не фиксируется. По-прежнему, Беларусь продолжает держать определенное количество своих подразделений. Это небольшое количество, и это происходит еще с 2022 года", – отметил Демченко.