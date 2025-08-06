Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

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Що відомо про навчання "Захід 2025"?

У Міноборони розповіли, що "Захід 2025" є основним етапом спільної підготовки армій Росії та Білорусі цього року, а саме навчання пройде у вересні.

Наразі білоруські та російські військовослужбовці, мовляв, перебувають на завершальному етапі підготовки.

У ході навчання ми плануємо відпрацювати нові форми та засоби застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних військових конфліктів. Такі вчення проходять на регулярній основі з періодичністю у два роки, поперемінно на території Білорусі та Росії,

– каже заступник командувача військ Північно-Західного оперативного командування Павло Шебека.

До слова, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, що загроза на кордоні України та Білорусі буде зростати з наближенням навчань за участю Росії.

Він підкреслив, що кордону з Білоруссю завжди приділяється увага. Однак наразі на цьому напрямку не спостерігалось якихось змін.

"Водночас станом на зараз якихось змін безпосередньо у напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року", – зауважив Демченко.