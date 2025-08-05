Про це розповідає 24 Канал з посиланням на законопроєкт, який розроблений міністерством оборони Білорусі. У країні можуть офіційно ввести воєнний стан у зв’язку з війною Росії проти України.

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Білорусь оновлює закон про воєнний стан

Цей законопроєкт вже передали на розгляд нижній палаті парламенту.

Документ передбачає можливість запровадження воєнного стану в разі збройної агресії проти Союзної держави – альянсу Росії та Білорусі. Тобто навіть удари ЗСУ по об’єктах на території Росії можуть стати формальною підставою для мобілізаційного режиму в Білорусі.

Законопроєкт також уточнює перелік воєнних загроз та завдань для збройних сил, які мають відповідати чинній військовій доктрині. Згідно з документом, генеральний штаб отримає додаткові повноваження для гарантування військової безпеки країни.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Збройні Сили України регулярно завдають ударів по прикордонних регіонах Росії, а також проводять сухопутні операції. Новий білоруський закон може юридично виправдати втягнення Мінська у війну під приводом захисту "союзної" Росії.