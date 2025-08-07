Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко. Нещодавно у Гомелі помітили бронетранспортери з "мангалами" та розпізнавальними знаками, схожими на ті, які використовує Росія.

Чи готується Білорусь до війни проти України?

Як наголосив Латушко, ще раніше у Білорусі сформувала південне оперативне командування у Гомельській області. Там створюють відповідну інфраструктуру. Також тамтешній командувач ССО заявив про намір сформувати бригаду в Гомельській області.

А це – 40 кілометрів від кордону з Україною. Також в регіоні розташований аеродром Зябровка, який використовує Росія. Там перебуває дивізіон "Іскандерів" та щонайменше 9 С-300/С-400,

– сказав Латушко.

Поява таки БТР не обов'язково свідчить, що Білорусь готується до війни проти України. Їх цілком могли перекидати на Зябровку або ж у зв'язку з військовими навчаннями "Запад-2025".

Цілком ймовірно, що Білорусь і надалі буде підігрувати Росії. Вони цілком можуть створювати напругу на кордоні з Україною, не переходячи до активних дій.

Не схильний стверджувати, що збройні сили Білорусі готові до агресивних дій. Практично впевнений, що самостійно вони таке не зроблять. Але створення загрози? Може бути. Зараз йдуть ці інформаційні ігри, брязкання зброї і так далі,

– підкреслив Латушко.

Режим Лукашенка продовжує підтримувати Росію та робити різні дії в інтересах Росії. Там вже перевели місцеву залізницю в режим секретності. І не можна виключати варіант, що під час "Запад-2025" туди перекинуть тактичну ядерну зброю.

Ми публікували звіт про готовність Лукашенка до війни. Він ніколи не був таким готовим до війни як сьогодні. Але це не значить, що він самостійно здатен піти на агресію проти України. Він не піде. Не через те, що дуже мудрий. Ні, він боїться втратити посаду. Бо за це прилетить з боку України та від Заходу. І суспільство критично відреагує,

– зауважив Латушко.

Додамо, у Білорусі розглядають законопроєкт про воєнний стан. Його направили до розгляду в парламент. Документ дає можливість запровадити воєнний стан, якщо відбувається збройна агресія проти Союзної держави. Вони цілком можуть це використати, аби юридично втягнути Білорусь у війну на боці Росії.