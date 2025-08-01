Россия в сентябре проведет на территории Беларуси традиционные военные учения "Запад-2025", впрочем, в не совсем традиционной ситуации. Они должны пройти на фоне опасений стран Балтии относительно открытия Россией нового фронта и расширения агрессии.

Насколько эти риски реальны – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об учениях "Запад"?

"Запад" – это традиционные совместные военные учения вооруженных сил России и Беларуси, в основном на территории последней, которые имеют статус стратегических.

Первые учения под брендом "Запад" проходили еще в советские времена и были учениями вооруженных сил стран Варшавского договора, а их целью была подготовка к войне с НАТО.

В наше время "Запад" возродили, но вместо широкой палитры участников осталось только двое – Россия и Беларусь. Первые восстановленные учения "Запад" состоялись в 2009 году и их хедлайнерами были лично президенты Лукашенко и Медведев. Последний специально под мероприятие выбил себе стильную кожаную куртку с триколором.

Медведев и Лукашенко играют на полигоне в Барановичах в мачо, сентябрь 2009 года / Фото Кремля

С тех пор они проходили каждые четыре года, хотя Лукашенко и Медведев договаривались, что учения будут проходить раз в два года. Наиболее известными стали учения "Запад-2017", когда Россия и Беларусь отрабатывали легенду боев против западнобелорусских сепаратистов и их квазигосударства Вейшнории, которое мгновенно стало мемом и зажило собственной жизнью.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" уже не были столь мемными. Совокупно в учениях приняли участие около 200 000 воинов, 760 единиц техники (в том числе 80 самолетов) и 15 боевых кораблей.

Учения проходили в разгар искусственно созданного Лукашенко и Путиным миграционного кризиса, когда границы ЕС с территории Беларуси штурмовали тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. Они вызвали большое беспокойство в Украине и на Западе, ведь фактически стали тренировкой и подготовкой для вторжения России в Украину.

Именно белорусское направление вторжения россиян в Украину стало главным 24 февраля 2022 года и, по признанию представителей украинской власти и военного руководства, стало большой неожиданностью и еще большей опасностью для столицы Украины, которую удалось нивелировать только ценой героических сверхусилий.

К счастью, все, что россияне отрабатывали во время учений "Запад-2021", а также во время следующих учений "Союзная решимость-2022", им не понадобилось. Потому что белорусы вообще не решились лезть в Украину, ограничившись статусом хаба для российского вторжения, а россияне, которые так старательно учились на белорусских полигонах создавать "котлы", вскоре сами в них оказались, потеряв боеспособность и огромную часть техники.



Российские военные во время учений Запад-2025 / Фото росСМИ

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Из-за шокирующих потерь в Украине Россия отменила учения "Запад-2023". Объяснять причины "охрана, отмена" и смущаться пришлось самому министру обороны России Сергею Шойгу. Впрочем, следующем году он сам потерял должность и за учения "Запад-2025" уже будут отвечать другие путинцы. А именно – гражданский министр обороны России Андрей Белоусов.

Что известно о военных учениях "Запад-2025"?

В 2025 году россияне решились снова провести новые учения серии "Запад". Готовиться к ним начали с января, а сами учения пройдут в конце сентября. При этом в начале месяца им будут предшествовать совместные учения ОДКБ (Организация Договора по коллективной безопасности – это российская версия НАТО, куда Москва затянула часть колоний Советской России, и которая, к счастью, не эффективна и не работает).

Численность военных, которые должны принять участие в учениях "Запад-2025", якобы должна составлять 13 тысяч человек. Но это версия только белорусской стороны, тогда как россияне о количестве участников молчат.

Все эти движения вызвали вполне логичное беспокойство:

4 апреля в МИД Литвы заявили, что в НАТО готовы отреагировать на военные учения России и Беларуси, если будет такая необходимость.

28 апреля Минобороны Польши пообещало "адекватный" ответ на совместные учения РФ и Беларуси.

29 апреля Владимир Зеленский заявил, что Россия "что-то готовит" в Беларуси этим летом.

Напомним, 5 февраля украинский лидер, ссылаясь на данные разведки, говорил, что в 2025 году Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.

Он (Путин – 24 канал) будет провоцировать другие страны. Может быть Польша следующей или балтийские страны. И это не просто, знаете, какая-то риторика очередная. Вы увидите, весной, летом или осенью, он будет располагать силами на территории Беларуси... Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне. Но их люди – нет. Их войско – нет. Пока что. Но Путин этого очень хочет,

– Зеленский на пресс-конференции 5 февраля 2025 года предостерегает мир от потенциального расширения российской агрессии.

Украина готова, но готовы ли союзники?

Но если в Украине готовы к "сюрпризам" российских оккупантов и их сателлитов из Беларуси, а потому давно превратили границу с Беларусью в собственный аналог линии Маннергейма, то в странах Балтии и Польши работы по укреплению границы только стартовали. Лидером здесь является Эстония, которая активно минирует границу, строит бункеры и даже проводит стрельбы HIMARS.

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Но, к сожалению, местами возведение мощных оборонительных линий находится до сих пор в стадии в основном теоретических наработок. А в Германии – такие же теоретические предположения разведки, что Россия может атаковать после 2030 года, но при условии, что к тому времени преодолеет украинское сопротивление.

Особое беспокойство Запада вызывает так называемый Сувалкский коридор – узкий участок на границе Литвы и Польши, отделяющий тоталитарную Беларусь от оккупированного россиянами Крулевца (Калининграда).



С лета 2025 года Бундесвер начал развертывание своих военных на литовской части Сувалкского коридора, правда, этот процесс растянется на годы и немецкий контингент в Балтии по состоянию на 2025 год не будет боеспособным.



Литва стремится укрепить сеть военной инфраструктуры вокруг Сувалкского коридора – участка земли вдоль литовско-польской границы, граничащего с Беларусью и российским эксклавом Калининградской областью / Карта и инфографика Three Seas Initiative research center, POLITICO

Подробнее об этом здесь Что такое Сувалкский коридор, как Россия планирует оккупировать Литву и Польшу и защитит ли их НАТО

Поскольку говорится о России, то в отношении нее должна действовать презумпция вины, то есть нужно исходить из того, что россияне всегда планируют что-то плохое. Именно поэтому о своих тревогах европейцы заявили публично, а Лукашенко и его министр обороны Виктор Хренин вынуждены были говорить о переносе локации учений подальше от западной границы Беларуси вглубь территории.

Учения "Запад-2025" не направлены против кого-либо и несопоставимы по интенсивности и масштабам с мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые в Европе проводят страны НАТО. При этом проведение учений "Запад" почему-то вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств,

– министр обороны Беларуси Виктор Хренин 28 мая 2025 года уверяет, что никакой угрозы нет, но "почему-то" вынужден был перенести учения вглубь страны.

А что если Путин решится?

Конечно, никто Хренину не верит, а потому беспокойство растет. Разведки фиксируют прибытие в Беларусь российских военных, а многочисленные гражданские наблюдатели в интернете и "диванные аналитики" на основании фактического исчезновения из фронтовых сводок войны в Украине сообщения о российских танках и другой тяжелой технике, делают смелое предположение, что это является не следствием их выбивания ВСУ и опустошением баз хранения техники, а хитрым планом Путина с секретным перемещением танковых армад ближе к Сувалкскому коридору. Несмотря на то, что разведка пока такого не фиксирует, мало кто собирается этому доверять.

Разве кроме генсека НАТО Марк Рютте, который демонстрирует публичную уверенность и вообще призывает не сильно волноваться, поскольку не считает пока реальным сценарий нападения России на Альянс под прикрытием учений Беларуси.

Наш Альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то сделать, то знает, что наша реакция будет разрушительной... У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут безотлагательно быть направлены, если нападение произойдет,

– генсек НАТО Рютте 23 июня перед саммитом Альянса в Гааге объясняет, почему, по его мнению, Путин не должен напасть на Европу.

Господина Рютте надо простить, поскольку он анализирует возможные события с точки зрения адекватного и рационального человека. Вот только с Путиным это так не работает, потому что этот человек имеет совсем другую логику. Логику кровавого маньяка. А значит – угроза далеко не нулевая.

На это намекают последние сообщения о появлении 10 и 28 июля в литовском небе российских дронов "Гербера", что является имитацией "Шахедов – Гераней". Это может стать свидетельством того, что Россия готовится прощупать устойчивость северо-западного фланга НАТО.

И все это вместе ставит важные вопросы:

А что будет, если Путин действительно нападет?

Будут ли немцы, португальцы или британцы умирать за условный Вильнюс (тот, напомним, расположен всего в 50 километрах от белорусской границы)? И вообще, что по 5 статье Вашингтонского соглашения?

Будет ли адекватная реакция НАТО на попытку россиян создать "Нарвскую народную республику"?

Не будет ли "попытка сил" России синхронизирована с атакой Китая на Тайвань или КНДР на Южную Корею?

Что будут делать Трамп и НАТО, если Россия снова применит ядерный шантаж?

Вопросы эти очень уместны и четкого ответа на них, к сожалению, не существует. Кроме того, не существует ответа на вопрос, а что будут делать Литва, Эстония и Латвия, если Россия несколько дней не позапускает "Шахеды" по Украине, но запустит 500 или 1000 БПЛА на страны Балтии? Будет ли у тамошней ПВО необходимой способности для отражения такой атаки?

Заметьте, для такого нападения не нужны сотни танков, а вот потенциальные последствия могут быть страшными. И именно об этом напоминал командующий украинских Сил Беспилотных Систем Роберт "Мадьяр" Бровди, когда на международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене очень напугал союзников по НАТО новым Перл-Харбором.

Наши четыре боевые группы могли бы за 15 минут превратить военную базу одной страны НАТО в Перл-Харбор, даже не приближаясь ближе чем на 10 километров... Сегодня война – это не армия, а технология, воля и мышление. Дрон за 300 долларов может уничтожить танк за миллионы. И пока вы готовите "умные армии", мы уже применяем это в бою... Украина не только воюет – она учит весь мир. И если мир не услышит этот урок, следующий удар может прийти не на Донбасс, а на Берлин, Париж или Варшаву,

– "Мадьяр" пытается пробудить союзников и вернуть их к реальности.

Отметим, что слова украинского военного – это не страшная сказка на ночь и не пустые угрозы, а это реалии. Но, к счастью, для НАТО они имеют надежного союзника. И это Украина, которая и научит, и защитит, и поможет.

Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие (российского) контингента на учениях – это подготовка к наступательным действиям. Он понимает после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу – на что мы способны. И я думаю, что он будет влиятельным фактором того, возможно ли что-то начинать с белорусской стороны во время учений,

– Владимир Зеленский во время брифинга 14 июля 2025 года.

Именно об этом говорит президент Зеленский, отметив, что белорусам, которые вынуждены приглашать российское войско к себе под прикрытием военных учений, стоит вести себя очень осторожно. И если россияне чихать хотели на потери, то Лукашенко стоит трижды подумать, ведь он может принести реальную войну в свою страну – и тогда его февральское заявление 2022 года о том, что война против Украины продлится всего 3 – 4 дня, может стать правдивым, только результат будет совсем не такой, на который он надеялся.