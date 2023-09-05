Соответствующую информацию опубликовали пропагандисты, ссылаясь на ответ пособника Путина во время пресс-конференции. Ранее об отмене учений сообщала британская разведка, пишет 24 Канал.

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В России отменили обучение "Запад"

У России Шойгу спросили, будет ли Россия в 2023 году проводить обучение "Запад".

Нет, в этом году у нас обучение на Украине (в Украине – 24 Канал),

– заявил Шойгу.

Он более подробно не объяснил причину отмены учений, однако об этом говорило Министерство обороны Великобритании еще задолго до кратких заявлений Шойгу.

Обратите внимание! Обучение "Запад" является общим стратегическим учением России и Беларуси, которые враги проводили раз в два года на территории Беларуси. В частности, они проходили в 2009, 2013, 2017, 2021 годах. Их цель была не так научить солдат, как показать зрелище.

Почему Кремль не проводит показательные учения "Запад"

Разведка Великобритании заявила еще в конце августа, что в России не будут проводить учения "Запад" из-за того, что:

у Кремля мало войск и техники;

есть реальная вероятность того, что российское руководство чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений во время войны.

Неэффективность российских военных в Украине показала, что "общие стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и преимущественно проводились для показа,

– объяснили в Минобороны Британии.

Там также объяснили, что Россия проводила обучение в западном регионе, чтобы продемонстрировать, что приоритетом для российских захватчиков является "противодействие угрозе НАТО".