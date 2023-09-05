Відповідну інформацію опублікували пропагандисти, посилаючись на відповідь посіпаки Путіна під час пресконференції. Раніше про скасування навчань повідомляла британська розвідка, пише 24 Канал.

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У Росії скасували навчання "Запад"

У Росії Шойгу запитали, чи буде Росія у 2023 році проводити навчання "Запад".

Ні, цього року у нас навчання на Україні (в Україні – 24 Канал),

– заявив Шойгу.

Він більш детально не пояснив причину скасування навчань, проте про це говорило Міністерство оборони Великої Британії ще задовго до коротких заяв Шойгу.

Зверніть увагу! Навчання "Запад" є спільними стратегічними навчаннями Росії та Білорусі, які вороги проводили раз на два роки на території Білорусі. Зокрема, вони проходили у 2009, 2013, 2017, 2021 роках. Їхня мета була не так навчити солдатів, як показати видовище.

Чому Кремль не проводить показові навчання "Запад"

Розвідка Великої Британії заявила ще наприкінці серпня, що в Росії не проводитимуть навчання "Запад" через те, що:

у Кремля замало військ і техніки;

є реальна ймовірність того, що російське керівництво чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань під час війни.

Неефективність російських військових в Україні показала, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність та переважно проводилися для показу,

– пояснили в Міноборони Британії.

Там також пояснили, що Росія проводила навчання у західному регіоні, щоб продемонструвати, що пріоритетом для російських загарбників є "протидія загрозі НАТО".