Росія не цурається мобілізовувати людей з віддалених регіонів, адже це безпечніше. Детально про те, як це впливає на Росію, 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Вони зрозуміли, що їм не можна насправді оголошувати мобілізацію, тому що у них президентські вибори наступного року, і мобілізація – це величезний політичний інструмент, який працюватиме проти Путіна. Тому вони зрозуміли, що єдиним способом залишається купівля найманої сили, тобто найманці,

– зазначив Сергій Жирнов.

Потенціал в Росії є

В Росії досить багато людей, що живуть у злиденних регіонах і ледве зводять кінці з кінцями. Є люди безробітні, крім того, у Росії досить багато іноземних робітників, які приїхали туди із Середньої Азії, із центральноазіатських країн, на заробітки. Для полегшення власної ситуації, вони виробили російські паспорти.

Однак через це вони стають контингентом, яким дуже легко маніпулювати, бо вони не корінні росіяни.

"Їхнє зникнення, їхнє вбивство на фронті не породить жодних соціальних проблем усередині Росії. Це там, десь у Середній та Центральній Азії, у Туркменістані, у Киргизстані, у Таджикистані, у Казахстані та в Узбекистані десь щось може вистрілить, але це не стосується безпосередньо Росії", – підкреслив Жирнов.

Тому потенціал у Путіна в цьому сенсі є. Не варто забувати й про кількість росіян, які досі ходять у туалет на вулиці. Тож їм байдуже, як заробити грошей, навіть якщо це вбивство українців на війні. Зрештою, Росія має величезний потенційний резерв, тож навіть мільйон осіб вони зможуть мобілізувати.

Варто також зауважити, що в росіяни часто зіштовхуються з проблемами зі здоров'ям, що, своєю чергою, є такою ж проблема навіть просто для призову в армію.

Росія – це країна, яка вмирає, яка вимирає досить сильно. У ній дуже великі демографічні проблеми, проблеми зі здоров'ям громадян. І якби дотримувались усіх медичних норм, то там взагалі нема кого в армію брати, бо вони всі якісь чи то хворі, чи то з хронічними відхиленнями, чи то наркомани,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Проте мобілізаційний потенціал в Росії все ж є. Тому не варто сподіватись на те, що ця мобілізація, чи зірветься, чи породить якийсь соціальний вибух усередині Росії.

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Як впливає на Росію мобілізація з глибинок

До теми можна навести цікаву статистику від фонду "Вільна Бурятія". Вони проаналізували скільки померлих на війні різних регіонів Росії. За підрахунками, найбільші втрати серед тих, кого відправили на війну з російських регіонів: у Туві та Бурятії – це 55 померлих солдатів на 100 тисяч населення. А ось найменше – у Москві, там навіть не один росіянин на 100 тисяч населення.

Це напружує атмосферу між різними регіонами, але поки не радикально. Ті, хто займаються мобілізацією розуміють, яке населення в Бурятії чи Туві. Це десятки, сотні тисяч людей, навіть іноді до мільйона цього населення не доходить. А в Росії 140 мільйонів. І це все так далеко від Москви,

– підкреслив Жирнов.

Тобто ці люди так розкидані по селах, російських глибинках, що, зрештою, там навіть не буде кому виходити на мітинги. Це абсолютно свідоме рішення, тому що всі розуміють, що у Москві та Санкт-Петербурзі у людей є інтернет, вони можуть зібратися та вийти на вулиці. Навіть якщо це буде мала кількість людей (як свідчить практика), їх усе одно побачать.

"А якщо 50 матерів вийдуть у якомусь селі бурятському, хто це побачить? Районна управа якась це побачить, і потім їх швиденько заткнуть. ОМОН працює, Росгвардія працює. В цьому сенсі ця політика дуже продумана, і вона, варто сказати, ефективно працює поки що", – констатував ексрозвідник.

Однак в середньостроковій та довгостроковій перспективі все це накопичується. І в один момент може дуже гучно прогриміти, адже проти Москви ще з Радянського Союзу у всіх регіонах були незадоволені, бо все вирішувалося в центрі, гроші йшли туди ж. А усюди за межами – жебрацтво.

"І це насправді назріває, і колись гримне. Коли режим путінський почне обвалюватися, може розвалитися Росія, так само як розвалився Радянський Союз. Ніхто не міг передбачити, що Горбачов раз і прокинеться, коли підписали Біловезькі угоди, і раптом зрозуміє, що він не має жодного Радянського Союзу. Те саме може статися і з Росією", – підсумував Жирнов.

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