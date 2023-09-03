Першочергово мовиться про громадян Вірменії та Казахстану. Там все частіше починають з'являтися онлайн-оголошення з призовом долучатися до лав російської армії.

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Росія уникає мобілізації на власній території

За інформацією розвідки Великої Британії, у червні Росія почала звертатися до сусідніх країн з оголошеннями про вербування до окупаційної армії. Відповідні реклами помітили у Вірменії та Казахстані. Росіяни заявляли, що буцімто рівень заробітної плати в армії – 190 тисяч рублів (близько 1 970 доларів). Ба більше, "найманцям" обіцяють початковий платіж у розмірі 495 тисяч рублів (близько 5 140 доларів).

Відомо, що у Казахстані першочергово зверталися до етнічних росіян у північній Костанайській області. Крім того, з травня 2023 року Росія активно агітує мігрантів із Центральної Азії, щоб ті підписували контракти з міноборони. Натомість їм обіцяють прискорене отримання громадянства та зарплати у розмірі близько 4 160 доларів.

Проте часто Росія вдається до звичного методу – шантажу. Так, узбецьких мігрантів-будівельників відправили у Маріуполь. Коли вони прибули у місто, то у них відібрали паспорти й змусили приєднатися до російської армії. Згідно з відкритими даними, на території Росії є щонайменше 6 мільйонів мігрантів із Середньої Азії. Ці люди можуть стати потенційними "новобранцями" у російську армію.

Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч втратам, які зростають,

– мовиться у повідомленні розвідки.

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