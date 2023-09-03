Первоначально говорится о гражданах Армении и Казахстана. Там все чаще начинают появляться онлайн-объявления с призывом присоединяться к рядам русской армии.
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Россия избегает мобилизации на своей территории
По информации разведки Великобритании, в июне Россия начала обращаться в соседние страны с объявлениями о вербовке в оккупационную армию. Соответствующие рекламы были замечены в Армении и Казахстане. Россияне заявляли, что уровень заработной платы в армии – 190 тысяч рублей (около 1 970 долларов). Более того, "наемникам" обещают начальный платеж в размере 495 тысяч рублей (около 5 140 долларов).
Известно, что в Казахстане в первую очередь обращались к этническим россиянам в северной Костанайской области. Кроме того, с мая 2023 Россия активно агитирует мигрантов из Центральной Азии, чтобы те подписывали контракты по минобороны. В то же время им обещают ускоренное получение гражданства и зарплаты в размере около 4 160 долларов.
Однако часто Россия прибегает к привычному методу – шантажу. Так, узбекских мигрантов-строителей отправили в Мариуполь. Когда они прибыли в город, у них отобрали паспорта и заставили присоединиться к русской армии. Согласно открытым данным, на территории России находится по меньшей мере 6 миллионов мигрантов из Средней Азии. Эти люди могут стать потенциальными "новобранцами" в русскую армию.
Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в канун президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим потерям,
– говорится в сообщении разведки.
Мобилизация в России: последние новости
- Кремль не оставляет планов штурмовать Купянское направление, поэтому на этот участок фронта постоянно опрокидывают войска. Недавно туда бросили мобилизованных, которых призвали не больше месяца назад.
- Мобилизуют россияне и людей с временно оккупированных территорий. Чтобы заставить мужчин подписать контракт, их бросают на передовые позиции под постоянные обстрелы. Правда, такая практика не работает, ведь через две недели из подразделения в 170 человек остается только около 60 человек.
- Россия пытается "поощрять" мужчин высокими заработными платами, чтобы подписывали контракты по минобороны. Однако и это не помогает Кремлю выполнить плановые показатели привлечения добровольцев в ряды армии.