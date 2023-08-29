Денежное довольствие должно было заманить в российскую армию жителей бедных регионов. Однако россияне спешат идти умирать, поэтому Кремль, вероятно, прибегнет к мобилизации полмиллиона лиц.

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Деревянные рубли не так уж и сладки

Перед полномасштабным вторжением заработная плата лейтенанта российской армии составляла 81 200 рублей. На фоне проблем на фронте, Путин в октябре 2022 объявил, что даже мобилизованным будут платить по 195 тысяч рублей в месяц.

Многие младшие чины армии оккупантов, которые сейчас воюют в Украине, имеют более 200 тысяч рублей в месяц. Эта сумма превышает минимальную зарплату среднестатистического россиянина более чем в 2,7 раза – она составляет 72 851 рубль. Если сравнивать это с Великобританией, то жители страны получали бы 90 тысяч фунтов в год – более 4 миллионов гривен.

Выплаты Кремля стали стимулом присоединяться к российской армии для мужчин с беднейших регионов. Однако в Минобороны Британии убеждены, что даже это не поможет России выполнить плановые показатели привлечения добровольцев в ряды.

Скрытая мобилизация в России продолжается