Соответствующие данные на брифинге озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Мобилизационные мероприятия в России проводят ежедневно

Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия (мобилизационные – 24 Канал) продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуют. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру – 45 тысяч москвичей, которые якобы находятся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч,

– заявил Юсов.

Также добавил, российский мэр фактически признался в том, что всего за несколько месяцев в столице дополнительно мобилизовали около 10 тысяч граждан государства-агрессора. Кстати, мобилизационная кампания в России продолжается разными способами и разными методами.

Представитель ГУР отметил, что сейчас речь идет именно о принудительной мобилизации. Правда, детей чиновников и олигархов она не касается. В основном мобилизуют тех, кто только недавно получил российский паспорт.

Это показатель критериев получения российского паспорта, что создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен на войну,

– отметил Юсов.

Также он напомнил, что единственный способ оккупантам сохранить жизнь – добровольно сдаться в плен украинским воинам. Это означает отказ от исполнения преступных приказов.

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Кремль планирует мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек

Накануне представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что руководство российской армии декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований – десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

По оценкам ГУР, Кремль планирует мобилизовать на войну против Украины еще несколько сотен тысяч человек.