Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш". Также россияне готовят мобилизацию и на других захваченных украинских территориях.
К теме Москвичи тоже "кормят мух" в Украине: власти рассказали, сколько местных отправили на войну
Оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму
Агент "Атеш" из Симферопольского военкомата сообщил, что оккупанты готовятся провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма.
Это подтверждает предварительную информацию наших агентов о том, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию населения оккупированных украинских регионов после так называемых "выборов" в сентябре,
– заметили партизаны.
В некоторых населенных пунктах Запорожской области уже объявили о досрочных выборах.
"Мы призываем всеми способами избегать мобилизации, в противном случае пишите нам в @atesh_fire. Мы разрушим российскую армию изнутри", – подытожили в "Атеш".
Стоит прочесть В войне против Украины погибли 20 тысяч мобилизованных из оккупированной Горловки
Россия собирает "пушечное мясо" на войну против Украины: коротко
- По оценкам ГУР, в Кремле планируется мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Массовая мобилизация является непопулярным решением, но у Кремля нет другого выхода из-за огромного количества потерь.
- Москва не исключает никаких методов увеличения численности армии. Оккупанты уже даже привлекают к войне женщин из колоний.
- Находящиеся на свободе россияне также массово получают повестки. В частности, военкомат Московского района Санкт-Петербурга подошел к делу "креативно" – призывникам присылают повестки через СМС. В сообщении сразу отмечено, что в случае неявки против получателя могут возбудить уголовное дело.
- Многие россияне не хотят умирать, поэтому поджигают военкоматы столь часто, что генеральная прокуратура приравняла это к терактам и диверсиям из-за уничтожения государственного имущества. К концу июля 2023 года расследовали 113 подобных случаев.
- Следует заметить, что недавно российский диктатор Владимир Путин повысил призывной возраст в России до 30 лет без повышения минимального порога. Также Кремль очень усложнил выезд за границу.