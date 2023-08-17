Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш". Также россияне готовят мобилизацию и на других захваченных украинских территориях.

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Оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму

Агент "Атеш" из Симферопольского военкомата сообщил, что оккупанты готовятся провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма.

Это подтверждает предварительную информацию наших агентов о том, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию населения оккупированных украинских регионов после так называемых "выборов" в сентябре,

– заметили партизаны.

В некоторых населенных пунктах Запорожской области уже объявили о досрочных выборах.

"Мы призываем всеми способами избегать мобилизации, в противном случае пишите нам в @atesh_fire. Мы разрушим российскую армию изнутри", – подытожили в "Атеш".

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