Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Юрий Фёдоров. Как известно, Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет.
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"Это свидетельствует о том, что ситуация с живой силой в России драматична. Они своими руками создают криминальное подполье и усугубляют напряженную ситуацию с преступностью в стране", – отметил Федоров.
К чему приведет вербовка преступниц в России: смотрите видео
Те преступники, которые выживут на войне в Украине, вернутся в Россию и продолжат убивать мирное население, но уже свое. Однако Кремлю все равно – ему важно лишь решить проблему с личным составом на фронте.
Что будут делать российские преступницы
Скорее всего, в тюрьмах удастся завербовать несколько тысяч женщин. Большинство из них будет направлено не непосредственно на фронт, а в части поддержки и обеспечения.
"Есть много военно-учетных профессий, которые могут выполнять женщины, в том числе без образования. Ведь среднестатистический преступник в России – человек, как правило, с низким уровнем образования и культуры", – констатировал Федоров.
Мобилизация в России: последние новости
- Как известно, в России повысили призывной возраст для военнообязанных до 30 лет. К тому же Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несодействие военкоматам во время мобилизации и значительно увеличивает наказание за неявку в военкомат.
- Российские СМИ сообщили, что подсанкционные олигархи вербуют оккупантов для убийства мирного населения. В частности, речь об Олеге Дерипаске, Леониде Михельсоне, Геннадии Тимченко, Михаиле Гуцериеве и Сергее Гордееве.
- Британская разведка заявила, что городские власти Москвы угрожают строительным фирмам расторжением контрактов, если компании не предоставят "добровольцев" на войну в Украину.