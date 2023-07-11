По данным Минобороны Британии, это в первую очередь повлияет на национальные меньшинства из более бедных регионов России. Ведь именно они составляют большинство строителей Москвы.
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В Москве придумали новый способ забирать граждан на войну
Городские власти Москвы, вероятнее всего, угрожают строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа 2023 года,
– говорится в сообщении.
Британские разведчики объясняют, что такой шаг в первую очередь повлияет на национальные меньшинства из более бедных регионов России. В частности, говорится о:
- Дагестане;
- представителях стран Центральной Азии.
Именно эти граждане составляют большинство строителей столицы России. Британские разведчики предполагают, что эта мера, вероятнее всего, происходит по крайней мере за "молчаливого согласия" мэра Москвы Сергея Собянина.
"Это продолжает его послужной список в попытках минимизировать влияние войны на более богатых москвичей. В то же время демонстрируя поддержку военных усилий", – заявили в разведке.
Потери россиян на войне безумны
- По состоянию на утро 11 июля только за минувшие сутки враг потерял в Украине 540 единиц личного состава С 24 февраля 2022 – 235 020 врагов.
- Британская разведка недавно объяснила, что враг мог избежать 50% потерь при оказании раненым надлежащей медицинской помощи. Зато у россиян основной причиной смертей и ампутаций, которые можно было бы предотвратить, является очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием находящегося на вооружении грубого российского боевого жгута.
- РосСМИ недавно установили, что до конца мая 2023 года на войне в Украине погибли примерно 47 тысяч русских мужчин в возрасте до 50 лет. Речь только о погибших гражданах России.