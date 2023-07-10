Об этом рассказали в двух российских СМИ, сообщает 24 Канал. Заметим, что, по данным Генштаба ВСУ, страна-террорист потеряла почти 235 тысяч бойцов.

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На войне против Украины погибло 47 тысяч россиян в возрасте до 50 лет

Российские журналисты просмотрели статистику реестра наследственных дел и статистику Росстата.

По нашим подсчетам, к концу мая 2023 года на войне погибли около 47 тысяч мужчин в возрасте до 50 лет. Это число погибших граждан России,

– говорится в сообщении.

Также удалось оценить количество раненых россиян, но с гораздо меньшей точностью. Журналисты добавили, что потери боевиков квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях они оценить не смогли.

"В 2022 и 2023 годах количество наследственных дел на мужчин, особенно молодых, резко возросло. Если знать, как часто на умерших определенной возрастной группы заводят наследственные дела, по этому росту можно восстановить избыточную мужскую смертность – то есть реальное количество погибших на войне", – отметили журналисты.

По их словам, если быть максимально точным, количество погибших с вероятностью 95% находится в пределах между 40 тысячами и 55 тысячами. Однако в реестр наследственных дел попадают далеко не все мужчины, погибшие на войне в Украине. Ведь далеко не у всех есть имущество, оставленное родственникам. Поэтому можно предположить, что количество потерь оккупационной армии больше.

В исследовании также говорится о том, что вместе с тяжелоранеными, уволенными со службы из-за травмы, общее количество безвозвратных потерь составляет не менее 125 тысяч человек. В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не пленные и боевики из квазиреспублик.

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Общие потери врага в войне

За более чем 500 дней полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали 234 480 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские защитники превратили в металлолом тысячи единиц танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Самая дорогая потеря Кремля с начала полномасштабного вторжения – крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: