В распоряжение 24 Канала попало видео допроса пленного оккупанта Сергея Беляева. Он рассказал, как на самом деле относятся к "мобикам".

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Ротный кричал, что бойцы – шлак

Россиянин рассказал, что в какой-то момент у них не осталось даже взводного или командира отделения. Поставили только одного старшего, который даже не мог обратиться к ротному.

Вот мы так сидим и сидим – не понимаем, что мы здесь делаем вообще, какая цель. Нам задачи не доводили, ничего, не доводили происходящую на фронте ситуацию. Нам говорят, мол, "не волнуйтесь, вы – вторая линия". А какая вторая линия, если перед нами стоит украинская армия. Они тогда первые? Начали вот так уже смеяться,

– вспоминает Беляев.

Между собой российские солдаты говорили, что их просто бросили на убой, ведь иного объяснения всему этому не было.

"Ведь даже со стороны ротного, который там был, раздавалось в сторону мобилизованных: "Зачем этот шлак? Копыта". То же самое, когда выносили "двухсотых", и они даже со своими, там были луганские, никто своих не брал. Поэтому так", – отметил оккупант.

Он понял, что захватчиков бросили на убой, ведь им не проводили ротации, а командиры не уделяли никакого внимания – даже не смотрели, где солдаты находятся и в каких условиях живут.

"Ничего не было. Сидите здесь и все. Я не знаю, почему так. Я даже не могу этого объяснить. Как будто мы не нужны были там ни для чего, но нас оттуда и не отпускали. Говорили об оставлении позиций, дезертирстве. Как, за что, почему к нам так? Я не могу этого объяснить", – подытожил Беляев.

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