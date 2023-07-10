У розпорядження 24 Каналу потрапило відео допиту полоненого окупанта Сєргєя Беляєва. Він розповів, як насправді ставляться до "мобіків".

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Ротний кричав, що бійці – шлак

Росіянин розповів, що в якийсь момент у них не залишилося навіть взводного чи командира відділення. Поставили лише одного старшого, який навіть не міг звернутися до ротного.

Ось ми так сидимо і сидимо, не розуміємо, що ми тут робимо взагалі, яка ціль. Нам задачі не доводили, нічого, не доводили ситуацію, яка відбувається на фронті. Нам кажуть, мовляв, "не хвилюйтеся, ви – друга лінія". А яка друга лінія, якщо перед нами вже стоїть українська армія. Вони тоді перші? Почали отак вже сміятися,

– згадує Беляєв.

Між собою російські солдати говорили, що їх просто кинули на забій, адже іншого пояснення цьому всьому не було.

"Адже навіть з боку ротного, який там був, лунало у бік мобілізованих: "Навіщо цей шлак? Копита". Те ж саме, коли виносили "двохсотих", і вони навіть зі своїми, там були луганські, ніхто своїх не брав. Тож отак", – зазначив окупант.

Він зрозумів, що загарбників кинули на забій, адже їм не проводили ротацій, а командири не приділяли ніякої уваги – навіть не дивилися, де солдати перебувають та в яких умовах живуть.

"Нічого не було. Сидіть тут і все. Я не знаю, чому так. Я навіть не можу цього пояснити. Нібито ми не потрібні були там ні для чого, але нас звідти й не відпускали. Казали про залишення позицій, дезертирство. Як, за що, чому до нас так? Я не можу цього пояснити", – підсумував Беляєв.

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