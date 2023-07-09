У розпорядження 24 Каналу потрапило відео допиту полоненого окупанта Сєргєя Беляєва. Він розповів, як насправді проходить мобілізація в Росії.

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Казали, що не будуть, але забрали

Загарбник розповів, що отримав повістку 5 жовтня. Йому потрібно було з'явитися до військкомату через 2 дні.

З'явився сьомого, але сказали, що зараз не потрібно буде. Тобто відтермінували на необмежений термін. Ось. Мені сказали: "Не хвилюйся, не забиратимуть". Але забрали,

– згадує Беляєв.

Мобілізаційне розпорядження росіянину вручили 23 жовтня, а вже 26 він повинен був з'явитися, аби їхати на війну проти українців.

"Коли вже 26 з'явився, все – нас вже забрали в місто Твер", – зазначив окупант.

За його словами, він не знає, чому погодився їхати вбивати українців. Спершу загарбник хотів "відкосити" за станом здоров'я, адже в нього одне око нібито не бачить. Проте у військкоматі відмовилися відправляти Беляєва на медкомісію, пояснивши це тим, що він родом з іншого району, тому повинен для перевірки їхати туди.

"Всіляко думав, щоб залишитися. Коли дали надію, з 5 числа не вживав ніяких дій, щоб далі перевіряти здоров'я", – пояснив росіянин.

Він додав, що у матері також не вийшло звільнити свого сина від мобілізації. Вона дуже плакала та не хотіла, щоб він їхав. Проте Беляєв заспокоїв її та поїхав на війну.

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Що відомо про мобілізацію у Росії