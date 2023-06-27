Ворог зазнає величезних втрат, але не зупиняється, поповнюючи військо новими підрозділами. Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угрупування військ із комунікації Сергій Череватий.

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З одного боку в росіян відчувається нестача особового складу, а з іншого – Кремль боїться оголошувати нову хвилю мобілізації. Адже паніка серед російського населення і небажання воювати тільки росте, до того ж її підсилили нещодавні події з Євгєнієм Пригожиним.

Велике скупчення людей, які чимось не задоволені, тому для них це вже є великою проблемою. Тому на фронт уже тягнуть кожній тварі по парі,

– додав Череватий.

Хто воює на Східному напрямку

На східному фронті наразі воюють російські десантники, піхота, вичищаються навіть окуповані території Донецької та Луганської областей, це помітно по полонених. З тимчасово окупованих територій Донбасу мобілізують буквально всіх підряд. Череватий згадав полоненого з Голівки, який встиг повоювати буквально кілька тижнів перед полоном.

Він не озброєний, не нагодований, не одягнений. Також тягнуть іншого штибу ПВК, які більш афільовані з міністерством оборони Росії, ПВК "Патріот", ПВК "Ветеран" тощо,

– розповів військовий.

Ніа фронті присутні й роти "Шторм Z".

Загалом у росіян були амбітні плани – великий стратегічний наступ, але зараз зрозуміло, що про нього не мовиться.

Однак ворог набирає ще особового складу, щоб хоча б втримати позиції, і за можливості, на невеликих ділянках, зараз на Лимано-Куп'янському напрямку, намагатися штурмувати, аби показати, що вони досі здатні не лише на оборону, а й на проактивні дії.

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