Враг несет огромные потери, но не останавливается, пополняя войско новыми подразделениями. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникации Сергей Череватый.

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С одной стороны, у россиян ощущается нехватка личного состава, а с другой – Кремль боится объявлять новую волну мобилизации. Ведь паника среди российского населения и нежелание воевать только растет, к тому же ее усилили недавние события с Евгением Пригожиным.

Большое скопление людей, которые чем-то не удовлетворены, поэтому для них это уже большая проблема. Поэтому на фронт уже тянут каждой твари по паре,

– добавил Череватый.

Кто воюет на Восточном направлении

На восточном фронте воюют российские десантники, пехота, вычищаются даже оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, это заметно по пленным. С временно оккупированных территорий Донбасса мобилизуют буквально всех подряд. Череватый вспомнил пленника с Головки, который успел повоевать буквально несколько недель перед пленом.

Он не вооружен, не накормлен, не одет. Также тянут другого типа ЧВК, которые более аффилированы с министерством обороны России, ЧВК "Патриот", ЧВК "Ветеран" и т.д.

– рассказал военный.

На фронте присутствуют и роты "Шторм Z".

В общем, у россиян были амбициозные планы – большое стратегическое наступление, но сейчас понятно, что о нем не говорится.

Однако враг набирает еще личный состав, чтобы хотя бы удержать позиции, и по возможности, на небольших участках, сейчас на Лимано-Купянском направлении, пытаться штурмовать, чтобы показать, что они до сих пор способны не только на оборону, но и на проактивные действия.

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