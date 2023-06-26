Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Россия акцентируется именно на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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"Ломаются все планы Путина – захват Донецкой и Луганской областей, выход на административные границы с целью продемонстрировать хотя бы какую-либо успешность так называемой "спецоперации", – объяснил он.

Оккупанты сделали акцент на этих направлениях из-за предварительной работы по созданию псевдореспублик в 2014 году. Также именно там врагу легче всего было наладить сухопутные пути, поставки своих войск.

Ситуация на Востоке

Иван Тимочко отметил, что россияне не имеют успеха на направлениях:

Бахмутский – город не занят полностью оккупантами, ВСУ удачно оттесняют их по флангам, каждый день происходит постоянное отвоевание территорий в районе Бахмута;

Угледарский – был для врага тоже важен, но неудачный для захватчиков;

Авдеевский – недавно был на пике обострения, но тоже безуспешен для россиян.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул: это не значит, что победа уже близка. Продвижение украинских защитников – результат симбиоза разума, тактики, стратегии и человеческих убеждений.

Сейчас происходят контрнаступательные действия. С одной стороны, прощупывание враждебных позиций, мощностей. Не считая того, продолжается накопление человеческого и технического ресурса, попытка изучить в глубину российскую оборону. Есть продвижение по всем направлениям,

– сказал он.

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