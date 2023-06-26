Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Россия акцентируется именно на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей.
К теме Ровнополь под контролем ВСУ: показываем на карте освобожденное село
"Ломаются все планы Путина – захват Донецкой и Луганской областей, выход на административные границы с целью продемонстрировать хотя бы какую-либо успешность так называемой "спецоперации", – объяснил он.
Оккупанты сделали акцент на этих направлениях из-за предварительной работы по созданию псевдореспублик в 2014 году. Также именно там врагу легче всего было наладить сухопутные пути, поставки своих войск.
Ситуация на Востоке
Иван Тимочко отметил, что россияне не имеют успеха на направлениях:
- Бахмутский – город не занят полностью оккупантами, ВСУ удачно оттесняют их по флангам, каждый день происходит постоянное отвоевание территорий в районе Бахмута;
- Угледарский – был для врага тоже важен, но неудачный для захватчиков;
- Авдеевский – недавно был на пике обострения, но тоже безуспешен для россиян.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул: это не значит, что победа уже близка. Продвижение украинских защитников – результат симбиоза разума, тактики, стратегии и человеческих убеждений.
Сейчас происходят контрнаступательные действия. С одной стороны, прощупывание враждебных позиций, мощностей. Не считая того, продолжается накопление человеческого и технического ресурса, попытка изучить в глубину российскую оборону. Есть продвижение по всем направлениям,
– сказал он.
ВСУ освободили Ровнополь: смотрите видео
ВСУ освобождают населенные пункты на Востоке
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 26 июня, что Силы обороны вернули Ровнополь под контроль Украины. Россияне оккупировали этот населенный пункт в марте 2022 года.
- Информация о деоккупации территории вблизи Красногоровки начала распространяться в сети 23 июня. ВСУ продвинулись восточнее Красногоровки. Эти территории были оккупированы с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения стали "серой зоной."
- 12 июня стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожевое в Донецкой области. Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Остроградского.
- Украинские воины освободили село Нескучное Донецкой области, которое являлось российским укрепрайоном. Его освобождение важно для дальнейшего наступления ВСУ на этом направлении.