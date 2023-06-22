В начале июня Нескучное освободили бойцы 7 отдельного батальона "Арей" 129 бригады ТРО ВСУ. Батальон начинал свой путь в Херсонской области, затем выбивал врага из Запорожья. А с начала марта 2023 года воюет на Донбассе.

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Украинским бойцам удалось перехитрить оккупантов

"У нас было время изучить врага, – говорит заместитель командира батальона с позывным "Херсон". – Мы успели подготовиться".

Как объясняют наши военные, Нескучное было русским укрепрайоном: из местной школы оккупанты имели возможность осматривать местность.

Это была русская "крепость", их штаб. По нему Вооруженные Силы отрабатывали "Хаймарсами" и противокорабельными ракетами.

Как украинские военные освободили село Нескучное: смотрите видео

Украинские войска заходить в село небольшими группами

Здесь стояла русская 60-я мотопехотная бригада. Кроме регулярных войск, здесь были представители ЧВК "Вагнера" и "ДНРовцы". Как говорит "Херсон", противник оказывал серьезное сопротивление, особенно в первые сутки штурма. Но это сопротивление удалось преодолеть.

К селу ведет одна дорога, поэтому оккупанты ждали бронетанкового наступления. Об этом свидетельствует то, что россияне били по пехоте ракетами "Корнет", которые для этого не предназначены.

Наши военные перехитрили врага: они стали заходить небольшими группами по 10 – 12 бойцов, каждая из которых занимала свой сектор. Потери украинской стороны при штурме Нескучного были невелики, но они есть: к сожалению, в начале штурма погиб один боец подразделения.

Село Нескучное на карте

Украинские воины взяли в плен оккупантов

Во время проведения операции батальон взял в плен 9 россиян. Также бойцы нашли здесь много трофеев: пулеметы, автоматы, противотанковое оружие.

Штурм Нескучного длился двое с половиной суток – в конце концов "арейцы" выгнали россиян из населенного пункта. Теперь село освобождено и над ним развевается украинский флаг.

Вокруг села все еще лежат трупы россиян, погибших во время штурма. Их сейчас собирают украинские военные.