Об этом 24 Канал пообщался с военным экспертом и аналитиком Петром Черником. Он ответил на 9 важных вопросов, касающихся нашего будущего наступления, и назвал ключевые факторы, от которых зависит его успех.

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От каких аспектов зависит наступление

Многие сейчас задаются вопросом, когда же начнется наступление Сил обороны Украины и почему его не было весной. От каких факторов зависит время и место проведения нашего наступления?

Здесь несколько очень важных моментов. Первое – мы очень сильно медийно перегрели эту тему. Мы считаем, что есть какие-то силы, средства и мощности, что завтра они станут тобой, и мы погоним противника вплотную к Перекопскому перешейку или даже до Севастополя. И выбьем их и с Луганщины, и с Донбасса.

Это совершенно ложное впечатление. Почему? Противник численно до сих пор превосходит нас. Но есть сам факт того, что "вторая армия мира" несет критическое поражение в Украине.

А пятнадцатая, которыми нас сейчас считают, двадцать вторая армия, как это было в начале боевых действий, бесконечно находится в риторике контрнаступательных боевых действий. Это уже сам по себе парадокс.

Что происходит по состоянию на данный момент? Застабилизированный фронт. По меньшей мере с ноября 2022 года большая часть фронта находится в так называемой стадии стратегического равновесия. Мы находились в ней и в прошлом году с мая по сентябрь, пока не сложилась блестящая Харьковская контрнаступательная операция.

На эту минуту и дальше самым горячим остается Бахмутское направление, где противник несет чувствительное поражение. По большому счету, там выхолащивается его стратегический наступательный потенциал. Если в марте там атак было в пределах 100 – 120 в сутки, то сейчас их количество упало до 40.

Что такое контрнаступательные действия в правильном понимании? Это система стратегических мероприятий по разгрому противника прежде всего и постепенному освобождению территорий и продвижению вперед от линии столкновения.

На том же Бахмутском направлении на флангах уже есть небольшие, но успешные наши действия. Почему мы так подняли планку ожидания и почему стоит ее снизить?

Противник численно и дальше остается значительно больше, чем мы. Мы накопили определенные силы, прежде всего по бронетехнике, современным танкам, дальнобойным ракетам и артиллерии.

Но помните, что мы не можем себе позволить применять тактику, используемую противником. То есть, "жуковщину" – огромные пехотные волны. Наш солдат – на вес золота, наши операции должны быть точными, качественными, взвешенными, очень умными и просчитанными.

Как говорил Наполеон Бонапарт: искусство войны – это такая наука, где удается ровно все, что заранее просчитано и подготовлено. В нашем понимании контрнаступательные действия – это хирургическая операция на мозге. Мы не имеем права на ошибку.

Сложаться ли они? В обязательном порядке. Как учит нас стратегема китайского мыслителя Сунь Цзы, по-настоящему успешные стратегии никогда не повторяются.

Следующие наши операции сложатся там и тогда, когда они должны сложиться. Нам нужно научиться великому искусству терпения. Именно в нем лежит философия нашей победы.

Пусть хорошие новости приходят к нам приятным способом. Ведь удовольствие разочарования всегда лучше, чем его горечь.

Петр Черник ответил на ключевые вопросы о контрнаступлении: смотрите видео

Вы говорите, что сейчас идет выхолащивание наступательного потенциала противника. Имеете в виду, что Украине до сих пор выгодно оставаться в позиции обороны, пока продолжается это выхолащивание?

Совершенно верное мнение. Мы думаем, что нас уже так много, что можем создать трехкратное преимущество над противником. Это классическая логика ведения войн. Мол, есть у нас такое преимущество – мы пошли в атаку. У нас такого преимущества нет. Мы можем победить только благодаря качеству.

Знает ли история, что такое успешные битвы, когда меньшей численностью войск благодаря грамотной организации достигался колоссальный военный успех? Однозначно да.

331 год до нашей эры, битва при Гавгамелах – Александр Македонский, едва ли не лучший полководец всех времен и народов, нанес унизительное поражение Дарию ІІІ меньшими силами.

– Александр Македонский, едва ли не лучший полководец всех времен и народов, нанес унизительное поражение Дарию ІІІ меньшими силами. 216 год до нашей эры, битва при Каннах – Ганнибал нанес унизительное поражение римлянам меньшей силой.

– Ганнибал нанес унизительное поражение римлянам меньшей силой. 1804 год, битва под Аустерлицем – Наполеон Бонапарт значительно меньшими силами разгромил третью антифранцузскую коалицию.

Именно в таком контексте должны двигаться и мы. Но есть один важный нюанс – здесь действительно нельзя ошибиться. А если да, то нужно очень взвешенно и очень системно подходить ко всему этому, что называется "контрнаступление".

Гарантировать могу только один аспект – в так называемом цикле сухой погоды в обязательном порядке состоятся наши лучшие наступательные операции. Но сухая погода уже зашла, а держаться может вплоть до середины октября. Это еще достаточно большое время. А значит, повторю свой главный тезис: терпение, терпение и еще раз терпение.

Роль современного оружия в наступлении

Если мы говорим о превосходящей численности врага, то какую роль в этой ситуации может сыграть западное вооружение?

Колоссальную, главную и решающую роль. Если, например, пройтись по бронетехнике, это беспрецедентное явление со времен Второй мировой войны.

За 6 лет войны Советский Союз получил в пределах 12 тысяч единиц бронетехники. Чтобы мы понимали, какие масштабы войны были. Только один восточный фронт составлял более 6,5 тысячи километров.

А мы за небольшой промежуток – начиная с января и по нынешний момент – получили фактически более 1,5 тысячи единиц бронетехники самых разных классов с суперкачественными танками. Имею в виду Challenger 2, Leopard 2 и где-то уже Abrams M1A1 на подходе.

Чтобы понимать, что такое западная техника, разберу на примере двух машин. БМП-2 в комплектации пушки 2A42 и Bradley M2 в комплектации пушки M242. Вот сравнение этих двух машин.

Действительно, Bradley, на первый взгляд, тяжелее – весит 25 тонн, а БМП весит в пределах 13,5 тонні. Однако боекомплект к 30-миллиметровой 2A42 – 500 выстрелов, а у Bushmaster есть боекомплект на 900 выстрелов. А в комплектовании снаряда М791 на расстоянии 2,5 километра полностью "уделывает" БМП, как орешек.

Своими глазами видел, как Bradley в Ираке работал по Т-72. Он просто превратил его в груду металлолома. Плюс именно эта машина Bradley M2 имеет на борту 7 пусковых установок BGM-71 TOW. Это очень серьезное усиление именно противотанковой борьбы. И до 900 снарядов в отличие от БМП-2.

БМП-2 и Bradley M2: смотрите фотосравнение

Плюс аппарат для десантирования расположен сзади. Это невероятно удобно – он отбрасывается. И так по каждому классу техники можно пройтись. Те же западные танки работают и днем, и ночью, потому что имеют очень качественные тепловизионные, лазерные и оптические многосложные системы.

Они могут поражать цель на расстояниях от 3 до 4 км. Challenger имеет подтвержденный удар на 4700 метров. А российский хваленый танк Т-90 "Прорыв" в разных комплектациях качественно работает максимум на 2,5 – 3 километра и только в видимую часть дня. У них нет других хороших прицелов.

Грубо говоря, вся российская и советская техника – это условная "Волга", а вся западная техника – это условный Mercedes. В прямом забеге "Волга" не может выиграть у "Мерседеса".

Такие тактико-технические сопоставления можно проводить по каждому классу техники. Это действительно качественное оружие, а украинцы показали высокое мастерство его применения.

Если говорить о западной авиации. Мы говорили о том, что Украине до сих пор выгодно находиться в позиции обороны. Не может ли быть так, что западная авиация, те же F-16, поступят именно в удобный для нашего наступления момент? Представим, что F-16 были бы у нас сейчас, как они могли бы помочь в нашем наступлении?

F-16 имеет одно стратегическое преимущество – комплектуется очень качественными ракетами дальнего радиуса поражения MGM-158 JASSM. Это ракета, которая может наносить удары даже до 910 километров. Может набрать на борт F-16 до двух таких ракет.

Если, условно, появится у нас не меньше авиационного полка – это 60 машин – и несколько сотен таких ракет, мы существенно сдвинем вглубь противника выбиванием их боекомплектов. Тогда затратность довоза всего до линии разграничения будет колоссально большой.

В сочетании количество самолетов и количество ракет к ним – не только класса "воздух – поверхность", но и класса "воздух – воздух", потому что F-16 может работать в режиме перехватчика. Тогда такой трудный для нас момент как Су-34, который может сбрасывать планерную бомбу УПАБ-1500 с расстояния до 70 километров, а у нас пока нет решения, как с ним бороться, может стать решаемым.

Есть в комплектации F-16 ракета AIM-120 AMRAAM, которая может наносить поражения до 180 километров. А в части сочетания радарных систем с вычислением целей, которые могут отражаться на расстоянии до 340 километров, мы действительно можем получить комплексное преимущество над противником.

Еще Уинстон Черчилль говорил: авиация – это кавалерия ХХ века. И с тех пор действительно ничего не изменилось.

Кто вошел в коалицию истребителей для Украины / Инфографика 24 Канала

Ключевая роль подготовленных украинских бойцов

Если перейти от оружия к тренировкам наших военных. Мы видели, как активизировалась передача современного вооружения, также партнеры нарастили темпы и масштабы подготовки наших военных. Насколько важна роль именно таких обученных бойцов в будущем наступлении?

Я начну с латыни: amat victoria curam. Победа любит подготовку. В части подготовки союзниками наших войск – также беспрецедентное явление в нашей истории.

Такого массового, количественного и качественного подхода, который сейчас есть – начиная с Великобритании, заканчивая Скандинавским полуостровом и нашими ближайшими союзниками поляками – ни одна армия мира еще не переживала.

Я уверен, что все эти силы уже фактически качественно распределены по всей линии разграничения и ждут правильных приказов и определения правильных оперативных направлений.

Беспрецедентное явление по подготовке нашего личного состава, однозначно будет иметь коэффициент полезности на поле боя.

Если проводить параллели с прошлогодними наступательными действиями. Мы видели пример освобождения Херсона, когда наступательные действия по уничтожению мостов и складов с боеприпасами начались в июле-августе и продолжались несколько месяцев до освобождения города в ноябре. В нынешних условиях могут ли активизация подготовки наших военных и масштабная поставка оружия ускорить темпы будущих наступательных действий?

Не могут, а обязательно ускорят. Как только начнется какая-то общая философия организации операции по освобождению, я более чем убежден, что они будут идти быстрыми и качественными темпами. Как это было при Харьковской операции.

Украинцы показали беспрецедентное явление интеллектуальной подготовки и освоения всего западного вооружения. Не сомневаюсь, что в сочетании с западной техникой и уровнем профессиональной подготовки наших войск мы будем иметь значительно большие показатели в части продвижения вперед. Так обязательно будет.

И опять же – деталь начала этой общей операционной системы по освобождению наших земель. Здесь надо немного набраться терпения.

Обучение украинских военных в Великобритании: смотрите видео

Сколько будут продолжаться ракетные обстрелы

Еще вопрос о постоянных ракетных обстрелах с территории России. Насколько они могут навредить нашему контрнаступлению? И достаточно ли мощная наша система противовоздушной обороны, чтобы минимизировать последствия этих обстрелов настолько, чтобы они не могли навредить этому наступлению?

Навредить наступлению такие обстрелы не могут вообще. Не помешают. Они уже прибегают к актам терроризма – нанесению ударов по гражданской инфраструктуре.

Нет достоверной и качественной информации в части того, что такие ракетные залпы нанесли нам какой-то очень серьезный милитарный ущерб.

В последнее время и уровень и система нашей противовоздушной обороны также приобрели беспрецедентное качество. Украинцы первые в истории зенитно-ракетного противоборства, которые начали сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По меньшей мере 6:0 в пользу Patriot MIM-104 против их гиперзвукового оружия. А во время последних всех залпов сбивание и "Шахедов" и крылатых ракет достигло практически 100% коэффициента.

Но не забываем, что какие-то прорывы могут быть. Даже израильские железные купола не гарантируют 100% поражения. Хотя в этой части мы тоже уже превзошли израильтян.

Общий сухой результат – уровень эффективности работы нашей ПВО – варьируется в пределах от 96% до 97%. Это колоссально высокие показатели.

А в части прикрытия передовых войск тоже все идет в правильном направлении. С каждой неделей все большее вооружение заходит к нам. Прежде всего – близкого радиуса действия.

В последнем пакете помощи армии США FIM-92 Stinger в большом количестве, а также усиление подвижных огневых комплексов, таких как Avenger. И американцы объявили о закупке по контракту минимум на 118 миллионов у немцев спаренной зенитной установки Gepard.

Если считать, что одна машина может стоить в пределах 2 – 3 миллионов евро, то может посчитать, какое это колоссальное усиление наших передовых позиций.

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Учитывая информацию от ГУР, что Россия смогла наладить производство новых ракет, мы можем говорить о том, сколько еще будут продолжаться регулярные обстрелы? Будут ли они такими до самого завершения войны?

В нынешних условиях это, к сожалению, будет продолжаться до завершения этой войны. От 40 до 60 ракет Х-101 в первую очередь, 3М14 "Калибр" дальнего радиуса действия – от 2,5 до 5 тысяч километров – они могут производить.

Плюс также поставили на конвейер ракеты ближне-среднего радиуса – Х-31, которая может наносить поражения до 110 километров, и Х-59, которая может наносить поражения до 290 километров.

Здесь есть один очень серьезный нюанс в части ракет воздушного базирования. Х-101 и Х-55 или Х-555 наиболее часто применяются. Это ее сочетание с ракетоносителем. Вот здесь у россиян начались проблемы и они будут нарастать с каждым днем.

Почему? Самый новый Ту-95МС – 1994 года производства. Каждый час пребывания в воздухе изнашивает все его узлы и агрегаты. И придет точка, что они будут изношены до нуля.

Производить такую технику они не могут и не смогут. Максимум – это в единичных вариантах Ту-160, которых совокупно 13 единиц. Но они ужасно проблемны в части обслуживания двигателей.

Ракетоноситель Ту-22М3, несущий самую тяжелую и серьезную ракету Х-22, которая также двигается к завершению, и их они строить не смогут, самый новый также 1993 года.

Так следует понимать ракетную угрозу. Некоторый ракетный потенциал сохраняется. Отменить мы его не можем. Но всеобщая ударная философия применения ракетоносцев будет двигаться к упадку. К сожалению, это не будет так быстро, как бы мы этого хотели.

Оборонные укрепления россиян

Напоследок хотел спросить об оборонных укреплениях россиян. Пока продолжались ожесточенные бои на Донбассе, враг активно укреплял свою оборону на других направлениях. Какое это может повлиять на наше контрнаступление и может ли ему навредить?

Не навредит никак. Наш статус, например, по Крыму – освобождение полуострова будет решаться в комбинации: авиация – дальнобойные ракеты. Об этом мы уже не раз говорили.

С помощью дальнобойных ракет "воздух – земля" истребим все, что там только можно (речь о военной инфраструктуре россиян, – 24 Канал), а с помощью ракет "воздух – воздух" закроем пространство над Крымом.

Рано или поздно, но весь человеческий потенциал там обязательно истощится, и Крым упадет к нашим ногам, как гнилая груша. Вот правильная философия.

А то, что там происходит в части фортификаций – это огромный страх. Они действительно боятся нашего контрнаступления, в сторону Крыма в частности, им нечего больше предложить, кроме как строить эти фортификации.

Мы обязательно справимся со стратегической задачей. Вопрос только времени и обеспечения качественным оружием.

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