В период с 1 по 31 мая 2023 года российские военные атаковали столицу Украины 17 раз, то есть каждый второй день, а то и дважды в сутки. 24 Канал рассказывает, какими ракетами и дронами оккупанты атаковали Киев, как ПВО справилось с обстрелами, и сколько этот террор стоил Кремлю.

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1 мая 2023 года

  • Ночью 1 мая Россия совершила массированную воздушную атаку Украины. Обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации типа Ту-95мс. По данным КМВА, в воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты были уничтожены.
  • В Воздушных Силах ВСУ уточнили, что враг атаковал из Оленегорска (Мурманская область) и из района Каспийского моря. Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 15 ракет.

3 мая 2023

  • В ходе ночной атаки на Киев 3 мая российские военные использовали исключительно "Шахеды". В КГВА информировали, что в воздушном пространстве вокруг столицы сбили все обнаруженные дроны.
  • В воздушных силах ВСУ сообщали, что Россия атаковала Украину из Брянской области и восточного побережья Азовского моря. Россияне использовали 26 "Шахедов", из которых силам ПВО удалось сбить 21.
  • Официально известно, что 11 "Шахедов" были сбиты в зоне ответственности "Восток".

4 мая 2023

  • Агрессор нанес комплексный воздушный удар по столице с применением "Шахедов" и аэробалистической ракеты "Кинжал".
  • Россияне выпустили 6 "Шахедов", уничтоженных в зоне ответственности ВзК "Центр".

8 мая 2023

  • По данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 8 мая 2023 противник атаковал Киевщину "Шахедами".
  • Были применены 35 ударных БПЛА, которые атаковали с северного направления – аэродром Сеща (Брянская область).
  • Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины уничтожено все 35 "Шахедов".

9 мая 2023

  • 9 мая 2023 силы и средства зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" во взаимодействии с силами обороны Украины уничтожили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

13 мая 2023

  • В полночь 13 мая враг атаковал Украину с северного и южного направлений "Шахедами". Всего зафиксирован 21 пуск.
  • На разных направлениях уничтожены 17 "Шахедов". Кроме того, ночью уничтожена БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
  • В КГВА информировали, что все вражеские дроны, двигавшиеся курсом на Киев, были уничтожены.

14 мая 2023

  • В ночь на 14 мая оккупанты атаковали Украину по разным направлениям 18 "Шахедами", ракетами "Калибр" и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55. По данным КГВА, к полуночи россияне запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.
  • Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах.

16 мая 2023

  • Российские оккупанты ночью 16 мая атаковали Украину с северного, южного и восточного направления 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
  • Оккупанты выпустили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр", три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). В Киеве было уничтожено 14 ракет, а также 4 "Калибра" в зоне ответственности ВзК "Юг".
  • Кроме того, в ночь на 16 мая противник выпустил 6 "Шахедов" и проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - "Орлан-10", Supercam. Все дроны тоже были уничтожены.
  • В КГВА заявили, что эта атака была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Большинство враждебных целей было обнаружено в воздушном пространстве Киева и уничтожено.

18 мая 2023

  • Защитники Воздушного командования "Центр" уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/555 и 4 БПЛА врага – 2 "Шахеда" и 2 разведчика.

19 мая 2023

  • В ночь на 19 мая 2023 года россияне атаковали Киев "Шахедами". В зоне ответственности Воздушного командования "Центр" было ликвидировано 11 "Шахедов".

20 мая 2023

  • После полуночи 20 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 "Шахедами", которые направили на Киевщину.
  • Все дроны были уничтожены силами и средствами. Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

25 мая 2023

  • Самая длинная пауза без обстрелов в Киеве длилась 4 дня. Ночью 25 мая враг нарушил покой киевлян, нанеся массированную атаку "Шахедами".
  • Всего оккупанты выпустили по Украине 36 "Шахедов", из которых силы ПВО уничтожили все. В КГВА отметили, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены.
  • Воздушное командование "Центр" сбило 10 вражеских беспилотников, вероятно летевших на Киев.

26 мая 2023

  • 26 мая оккупанты выпустили по Украине 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный дрон. Силы ПВО уничтожили все крылатые ракеты, 23 "Шахеда" и два дрона "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".
  • По данным КГВА, все вражеские цели, обнаруженные в воздушном пространстве Киева, уничтожили.

28 мая 2023

В ночь на 28 мая враг атаковал Украину "Шахедами" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В общей сложности зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54. Силы ПВО уничтожили 52 "Шахеда".

Сразу 45 дронов были уничтожены в зоне ответственности Воздушного командования "Центр". Разрушения в разных районах Киева повлекли за собой падение обломков дронов.

29 мая 2023

  • Ночью 29 мая в зоне ответственности ВзК "Центр" была уничтожена 31 крылатая ракета Х-101/Х-555, 13 "Шахедов" и один разведывательный БПЛА.
  • В 11.30 противник повторно атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все уничтожены.

30 мая 2023

  • Российские оккупанты атаковали Украину 31 БПЛА Shahed-136/131. К счастью, защитники украинского неба уничтожили 29 из них. Большинство дронов ликвидировали на подступах к Киеву или над украинской столицей.
  • Обломки рухнули в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах. К сожалению, погиб один человек. Кроме того, Виталий Кличко сообщил о более 10 пострадавших. Из поврежденной обломками многоэтажки эвакуировали 20 человек.

Согласно анализу сообщений КГВА, можно заключить, что ни одна ракета или "Шахед" не поразили тот или иной объект в столице Украины прямым ударом. Разрушения происходили исключительно от падения обломков или ракет, или "Шахедов".

При подсчете количества российских ракет и "Шахедов", сбитых в районе Киева или в направлении столицы, мы использовали сводку Воздушных Сил ВСУ, а также сообщения КГВА.

Официальной информации, сколько ракет и "Шахедов" Россия выпустила по Киеву в мае – нет. Воздушные Силы не всегда конкретизируют, где именно были сбиты те или иные цели.

К примеру, иногда в сообщении говорится, что ракеты были сбиты при взаимодействии Воздушного командования "Юг" и "Центр". Это означает, что определенное количество ракет было сбито на Юге Украины, а остальная часть – в Центре.

Следовательно, с 1 по 29 мая 2023 года во время 16 атак на Киев было уничтожено около 91 крылатой и 7 аэробалистических ракет и более 240 "Шахедов" :

В мае во время атак на Киев россияне использовали 16 баллистических, крылатых и зенитных ракет ("Искандер-М", "Искандер-К" и С-400). Все 16 ракет были уничтожены.

Официально известно, что 18 мая силы ПВО уничтожили две из двух баллистических ракет "Искандер-М".

Еще три из трех баллистических ракет были уничтожены 16 мая. Речь идет о С-400 и "Искандер-М". Однако точной информации, какой именно тип ракеты был сбит – нет. Известно, что ракеты летели по баллистической траектории.

Еще 11 из 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" были уничтожены во время атаки на Киев днем 29 мая.

Из открытых источников известно, что один "Кинжал" стоит для России около 10 миллионов долларов. Следовательно, 7 "Кинжалов", которые Россия в мае выпустила по Киеву, стоили Кремлю 70 миллионов долларов.

Стоимость изготовления одной ракеты "Калибр" для собственного использования составляет для России около 1 миллиона долларов. Поэтому можно предположить, что Кремль потратил по меньшей мере 5 миллионов долларов на удары "Калибрами" по столице.

Подсчитать стоимость выпущенных по Киеву ракет Х-101 и Х-555 сложно, поскольку в сводках Воздушных Сил статистика по ним приводится вместе, хотя цена на ракеты разная. То есть неизвестно, сколько точно ракет Х-101 или ракет Х-555 использовала Россия.

Стоимость одной ракеты Х-101 составляет 13 – 14 миллионов долларов. Х-555 же стоит 7,5 миллиона долларов. Следовательно, не зная сколько точно конкретных ракет выпустили россияне, мы взяли средний показатель стоимости между Х-101 и Х-555 в 10 миллионов долларов. Пуски этих двух типов ракет обошлись России ориентировочно в 86 миллионов долларов.

По данным Forbes, одна ракета "Искандер" без уточнения типа стоит России 3 миллиона долларов Силы ПВО Украины уничтожили по меньшей мере 13 "Искандеров", которые могли стоить России 39 миллионов долларов.

В открытых источниках нет данных о стоимости С-400, поскольку это новый комплекс.

По данным The Guardian, стоимость одного "Шахеда" колеблется в пределах 20 – 50 тысяч долларов.

В мае над Киевом было сбито около 200 "Шахедов". Следовательно, атаки "Шахедами" на столицу стоили России от 4 до 10 миллионов долларов.

Россияне несколько изменили тактику ракетных атак после массированных обстрелов осенью 2022 года и зимой 2023-го. Ранее оккупанты начинали атаки утром и обстреливали энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить Украину в блэкаут. Теперь же обстрелы происходят в основном поздно ночью и направлены на другие объекты.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в апреле в одном из интервью заявлял, что россияне накапливают ракеты, чтобы сорвать ожидаемое контрнаступление ВСУ. Буданов не объяснил, планирует ли Россия использовать ракеты непосредственно на поле боя или атаковать украинский тыл.

С конца апреля, когда оккупанты попали по дому в Умани, началась новая волна массированных атак со стороны россиян. Теперь атаки ракетами и дронами по украинскому тылу происходят чуть ли не каждую ночь. При этом россияне продолжают применять тактику комбинированных атак.

Россияне пытаются произвести поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы украинского ПВО. Известно, что вокруг Киева сосредоточено немало сил и средств ПВО, которые Россия хочет уничтожить.

На это может указывать, что противник использовал в мае сразу 7 "Кинжалов" и "Искандеры", вероятно, чтобы поразить ЗРК Patriot. Однако поставленных целей россияне не добились. При этом следует подчеркнуть, что в России, по данным главы Минобороны Украины, осталось около 73 "Кинжалов".

Способность Украины сбивать "Кинжал" и другую российскую баллистику нанесла мощный удар по Кремлю. Дело в том, что в России "Кинжал" презентовали как ракету, не имеющую аналогов. Более того, "Кинжал" создавался, чтобы обходить такие ЗРК, как Patriot. Однако на практике ЗРК Patriot со 100-процентной эффективностью справился с "Кинжалами", что ставит под сомнение заявления россиян.

Также ежедневными атаками противник стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что основная задача окупантов максимально подорвать нашу психологическую устойчивость и единство.