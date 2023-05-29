В сети обнародовали видео, как в столице школьники с криками убегали от взрывов. Об этом информирует 24 Канал.

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В Киеве дети с криками бежали в укрытие во время атаки

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дети кричат, когда бегут в бомбоубежище. В этот момент в столице прогремели мощные взрывы и школьники испугались.

Кстати, в Офисе Президента Украины уже отреагировали на видео. Андрей Ермак заявил, что за это также будет ответственность для каждого врага.

Дети с криками бегут в укрытие: смотрите видео

If anyone needs any more proof that Russia is a terrorist state that must be stopped—just watch this video with sound on.



The screaming of the kids who are running for shelter will tell you all you need to know. pic.twitter.com/0Qxqv1kjDU — UNITED24.media (@United24media) May 29, 2023

Важно! Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 29 мая враг атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Интересно, что днем ​​оккупанты попытались обстрелять Киев баллистикой. Однако это не помешало молодой паре отпраздновать свадьбу, но молодоженам пришлось это делать в бомбоубежище.

Сразу после церемонии пара спустилась в бомбоубежище, потому что в столице была объявлена воздушная тревога, а впоследствии раздались взрывы. К счастью, никто из гостей и молодоженов не пострадал.

Свадьба фактически проходила в прямом эфире. Церемонию провела Катя Красникова из шоу "Женитьба вслепую". Она успела все сделать до ракетной атаки захватчиков.

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