В начале рабочей недели влюбленные решили пожениться в Киеве. Их праздник во время ракетной атаки попало в эфир телемарафона, передает 24 Канал.

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Как прошла свадьба

Сразу после церемонии молодожены спустились в бомбоубежище, потому что в столице была объявлена воздушная тревога, а впоследствии раздались взрывы. К счастью, никто из гостей и молодоженов не пострадал.

Свадьба фактически проходила в прямом эфире. Церемонию провела Катя Красникова из шоу "Женитьба вслепую". Она успела все сделать до ракетной атаки захватчиков.

Что известно о невестах

Молодоженов зовут Саша и Даша. Александр защищает Украину в рядах ВСУ. На кадрах можно увидеть его побратимов. А его невеста является военной медикиней.

Молодая жена заявила, что впервые оказалась в бомбоубежище. До этого она пряталась от обстрелов в блиндажах, подвалах и других укрытиях. А ее муж назвал свой опыт незабываемым.

Свадьба военного и медикини в киевском бомбоубежище: видео





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