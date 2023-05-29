В начале рабочей недели влюбленные решили пожениться в Киеве. Их праздник во время ракетной атаки попало в эфир телемарафона, передает 24 Канал.
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Как прошла свадьба
Сразу после церемонии молодожены спустились в бомбоубежище, потому что в столице была объявлена воздушная тревога, а впоследствии раздались взрывы. К счастью, никто из гостей и молодоженов не пострадал.
Свадьба фактически проходила в прямом эфире. Церемонию провела Катя Красникова из шоу "Женитьба вслепую". Она успела все сделать до ракетной атаки захватчиков.
Что известно о невестах
Молодоженов зовут Саша и Даша. Александр защищает Украину в рядах ВСУ. На кадрах можно увидеть его побратимов. А его невеста является военной медикиней.
Молодая жена заявила, что впервые оказалась в бомбоубежище. До этого она пряталась от обстрелов в блиндажах, подвалах и других укрытиях. А ее муж назвал свой опыт незабываемым.
Свадьба военного и медикини в киевском бомбоубежище: видео
Больше о последней ракетной атаке окупантов по Киеву
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты днем 29 мая атаковали Киев своими "Калибрами" с севера России. Взрывы были слышны спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги.
- Захватчики обстреляли столицу спустя 6 часов после своей ночной атаки. По информации КМВА, россияне сменили тактику. Захватчики в течение мая пытались нанести ракетные удары по столице 16 раз.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успешной работе ПВО. По его словам, удалось сбить все 11 ракет во время повторной атаки.