Воздушная тревога в Киеве продолжается. К сожалению, в результате ракетного удара России снова есть пострадавший.

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Раненого госпитализировали

Мэр Виталий Кличко отметил, что в Подольском районе есть пострадавший. Человека уже госпитализировали.

Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы,

– сообщил Кличко.

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Обратите внимание! Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации.

Что уже известно о ракетной атаке России на Киев