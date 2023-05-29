Воздушная тревога в Киеве продолжается. К сожалению, в результате ракетного удара России снова есть пострадавший.

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Раненого госпитализировали

Мэр Виталий Кличко отметил, что в Подольском районе есть пострадавший. Человека уже госпитализировали.

Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы,
– сообщил Кличко.

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Что уже известно о ракетной атаке России на Киев

  • Тревогу на территории Киевской области объявили около 11:09. Вскоре местные телеграм-канали начали сообщать о мощных взрывах.
  • В КГВА отметили, что работает ПВО.
  • Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и уточнил, что их зафиксировали в центральных районах столицы.
  • Позже отметил, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города.
  • В Оболонском районе сообщили о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги.
  • Через несколько минут Кличко добавил, что спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, которые горят.
  • Около 11:33 взрывы слышали и в Деснянском районе. По словам городского главы, работала ПВО.
  • Обломки ракеты также упали на дорогу в Подольском районе.
  • В Воздушных силах отметили, что, по предварительным данным, враг ударил "Искандерами" с севера.