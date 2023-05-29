Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что россиянам понадобилось не слишком много времени, чтобы атаковать Киев после объявления воздушной тревоги. Следует отметить, что тревога раздалась в 11:09, а взрывы уже в 11:15 29 мая, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке по столице Украины

Юрий Игнат объяснил, что это свидетельствует о том, что враг применил ракеты, летящие по баллистической траектории, то есть прилетают довольно быстро.

Предварительно это были "Искандеры". "Искандер" есть разных модификаций: есть "Искандер-М" – это баллистическая ракета, есть "Искандер-К" – это крылатая ракета. Информацию о том, какой тип вооружения был применен – дадим позже,

– рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат объяснил, что тип вооружения, которым атаковал враг, смогут назвать тогда, когда подведут итоги боевой работы. Для уточнения ожидается более подробная информация от дежурных сил, от командующего Воздушными силами ВСУ. Эти данные обещают сообщить впоследствии.

"Есть вероятность, что были применены ракеты С-300/С-400, которые по баллистической траектории тоже могут лететь", – добавил Игнат.

Впоследствии представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что Россия запустила по Киеву до 10 ракет "Искандер". Предварительно все они уничтожены.

Откуда атаковала Россия

Конечно, направление атаки было с севера (России – 24 Канал),

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, впоследствии будет известно откуда именно. Ведь С-300, С-400, "Искандер-М", "Искандер-К" – это комплексы, размещенные на земле.

Почему тревога звучала на Западе Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что ракеты С-300/С-400 не имеют такой дальности, как "Искандеры". Последние же могут атаковать на сотни километров и доставать Запада Украины.

Россия цинично атаковала Киев