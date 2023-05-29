Повітряна тривога у Києві триває. Внаслідок ракетного удару Росії знову є постраждалий.

Дивіться також В Оболонському районі на дорогу впали уламки ракети, – Кличко про ракетну атаку на Київ

Пораненого ушпиталили

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Подільському районі є постраждалий. Людину вже ушпиталили.

Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці,

– повідомив Кличко.

Читайте також Попередньо, били "Іскандерами" з півночі, – у Повітряних силах прокоментували атаку по Україні

Зверніть увагу! Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки та перебувайте в укритті, або ж хоча б дотримуйтеся правила двох стін. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам інформації.

Що вже відомо про ракетну атаку Росії на Київ