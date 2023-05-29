Повітряна тривога у Києві триває. Внаслідок ракетного удару Росії знову є постраждалий.
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Пораненого ушпиталили
Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Подільському районі є постраждалий. Людину вже ушпиталили.
Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці,
– повідомив Кличко.
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Що вже відомо про ракетну атаку Росії на Київ
- Тривогу на території Київської області оголосили близько 11:09. Незабаром місцеві телеграм-канали почали повідомляти про потужні вибухи.
- У КМВА зазначили, що працює ППО.
- Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи та уточнив, що їх зафіксували у центральних районах столиці.
- Згодом зазначив, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру міста
- В Оболонському районі повідомили про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.
- Через кілька хвилин додав, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають.
- Близько 11:33 вибухи чули і в Деснянському районі. За словами міського голови, працювала ППО.
- Уламки ракети також впали на дорогу в Подільському районі.
- У Повітряних силах зазначили, що за попередніми даними, ворог вдарив "Іскандерами" з півночі.