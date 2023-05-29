Ночь на 29 мая была неспокойной. Захватчики еще раз решили засвидетельствовать, что террор населения нашего государства для них превыше всего. Больше об этой атаке – читайте в материале 24 Канала.

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Как Киев держал удар

Тревогу в столице и регионе объявили около 00:30 – продолжалась она почти 5 часов. Утром в Киевской городской военной администрации констатировали, что это была уже 15 по счету массированная атака БПЛА на город с начала мая.

Этой ночью снова были дроны. По предварительной информации (по состоянию на 04:59 – 24 Канал), враг применил баражирующие боеприпасы Shahed, а также из района Каспия вражеские из Ту-95мс запустил крылатые ракеты, предположительно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, с разных направлений,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там указано, что в результате массированного удара жертв или пострадавших нет, однако:

в Подольском районе обломок одного из дронов упал на крышу жилого дома и пробил его;

в Голосеевском районе раздался взрыв, после чего все соответствующие службы выехали на место инцидента выяснять обстоятельства;

в Святошинском районе обломок одного из сбитых БПЛА упал на отселенное здание – спасатели ликвидировали пожар;

в Шевченковском районе не зафиксировано падение дронов или взрывов, однако произошло задымление в одной из квартир из-за пригорания еды на плите.

Последствия атаки в Киевскую область / фото полиции

Также в Киевской области обошлось без жертв. Но в Броварской общине несколько домов были повреждены во время массированного удара, о чем сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.

Ситуация в Хмельницком

В Хмельницкой ОВА заявили после атаки, одна из вражеских воздушных целей попала в военный объект, в результате чего вспыхнул пожар.

На место выехали все соответствующие службы для ликвидации пламени, однако, по предварительной информации, уже известно о поражении 5 летательных аппаратов.

Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются,

– указано в источнике.

БПЛА и ракеты в небе Львовщины

Максим Козицкий – глава Львовской ОВА – прокомментировал атаку врага на регион. По его словам, в небе и области были дроны типа "Шахед" и крылатые ракеты.

Системам противовоздушной обороны удалось ликвидировать вражеские цели, однако обломок одного из БПЛА упал в Золочевском районе на деревянное хозяйственное здание, из-за чего оно сгорело, а вместе с ним – трактор, который стоял рядом.

Обратите внимание! Пострадавших среди гражданского населения в результате этого нет.

Что в Полтаве

Хотя ночь в регионе была неспокойной, однако прилетов, разрушений или тем более пострадавших в Полтавской области нет. В этом заверил жителей областного центра и области глава ОВА Дмитрий Лунин.

Также он констатировал, что ПВО сбила 2 ракеты и 1 беспилотник в небе над регионом, и поблагодарил защитников за отличную работу.

Атака в Кировоградской области

Глава ОВА этого региона Андрей Райкович проинформировал, что обломки воздушных целей упали в Новоукраинском районе на кровлю жилого дома, а также – на железную дорогу.

Обошлось без погибших и травмированных,

– подчеркнул он.

Николаев был под ударом

Виталий Ким – глава Николаевщины – написал в своих соцсетях, что во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки три беспилотника-камикадзе типа Shahed-131/136 были уничтожены в небе над регионом.

Вместе с тем, в городе Николаеве, а также в Первомайском, Вознесенском районах, кроме Очаковской и Снегиревской общин, день и ночь прошли относительно спокойно.

Собственно, эти две общины оккупанты обстреливали с вечера 28 мая.

Попадания в Одессе

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук констатировал, что во время атаки было зафиксировано попадание в портовую инфраструктуру Одесской области.

Поэтому вспыхнул пожар, который отправились ликвидировать соответствующие службы.

Как сработали силы ПВО: итоги

В Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг выпустил:

до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря;

около 35 ударных беспилотников Shahed-136/131 из северного и южного направлений.

В целом силам ПВО удалось ликвидировать 67 воздушных целей. В частности, 37 ракет, 29 ударных БПЛА и 1 разведывательный дрон.

Были ли пуски "Калибров"

Во время массированного ракетно-дронового удара в сети начали появляться сообщения о якобы запуске врагом крылатых ракет типа "Калибр" по городам нашего государства.

Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что эти сообщения были ложными. То есть Россия не выпускала "Калибры" в ночь на 29 мая по Украине.