Так, оккупанты сменили тактику. После длительных ночных нападений враг нанес удар по мирному городу днем.
Важно Предварительно, били "Искандерами" с севера, – в Воздушных силах прокомментировали атаку по Киеву
Какие последствия дневной атаки по Киеву
В КГВА рассказали, что только через 6 часов после ночной атаки Россия вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа.
Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом, враг сменил тактику – после длительных ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах,
– отметила местная власть.
То есть оккупанты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.
Предварительно, все воздушные цели были удачно уничтожены силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные прорабатываются и уточняются.
Однако зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информации о потерпевших уточняются.
Ночная атака Украины 29 мая: все, что известно
- В Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.
- Враг выпустил до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря; около 35 ударных беспилотников Shahed-136/131 из северного и южного направлений.
- Всего силам ПВО удалось ликвидировать 67 воздушных целей. В частности, 37 ракет, 29 ударных БПЛА и 1 разведывательный дрон.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук констатировал, что во время атаки было зафиксировано попадание в портовую инфраструктуру Одесской области. Поэтому вспыхнул пожар, который отправились ликвидировать соответствующие службы.
- Глава ОВА этого региона Андрей Райкович рассказал, что обломки воздушных целей упали в Новоукраинском районе на кровлю жилого дома, а также на железную дорогу.
- В Хмельницкой ОВА заявили после атаки, что одна из вражеских воздушных целей попала в военный объект, в результате чего вспыхнул пожар.
- В Киевской области обошлось без жертв, но в Броварской громаде несколько домов были повреждены во время массированного удара, о чем сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.