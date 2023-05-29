Так, оккупанты сменили тактику. После длительных ночных нападений враг нанес удар по мирному городу днем.

Важно Предварительно, били "Искандерами" с севера, – в Воздушных силах прокомментировали атаку по Киеву

Какие последствия дневной атаки по Киеву

В КГВА рассказали, что только через 6 часов после ночной атаки Россия вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа.

Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом, враг сменил тактику – после длительных ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах,

– отметила местная власть.

То есть оккупанты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.

Предварительно, все воздушные цели были удачно уничтожены силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные прорабатываются и уточняются.

Однако зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информации о потерпевших уточняются.

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