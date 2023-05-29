Так, окупанти змінили тактику. Після тривалих нічних нападів ворог завдав удару по мирному місту вдень.
Важливо Попередньо, били "Іскандерами" з півночі, – у Повітряних силах прокоментували атаку по Києву
Які наслідки денної атаки по Києву
У КМВА розповіли, що лише за 6 годин після нічної атаки Росія знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу.
Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином, ворог змінив тактику – після тривалих нічних нападів завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях,
– зазначила місцева влада.
Тобто окупанти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення.
Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються.
Однак зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих наразі уточнюються.
Нічна атака України 29 травня: все, що відомо
- У Повітряних силах повідомили, що російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.
- Ворог випустив до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря; близько 35 ударних безпілотників Shahed-136/131 з північного та південного напрямків.
- Загалом силам ППО вдалось ліквідувати 67 повітряних цілей. Зокрема, 37 ракет, 29 ударних БпЛА та 1 розвідувальний дрон.
- Представник Одеської ОВА Сергій Братчук констатував, що під час атаки було зафіксовано влучання в портову інфраструктуру Одеської області. Через це спалахнула пожежа, яку вирушили ліквідовувати відповідні служби.
- Голова ОВА цього регіону Андрій Райкович розповів, що уламки повітряних цілей впали в Новоукраїнському районі на покрівлю житлового будинку, а також на залізницю.
- У Хмельницькій ОВА заявили після атаки, що одна з ворожих повітряних цілей влучила у військовий об'єкт, внаслідок чого спалахнула пожежа.
- У Київській області обійшлось без жертв, але у Броварській громаді декілька будинків було пошкоджено під час цього масованого удару, про що повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.