Так, окупанти змінили тактику. Після тривалих нічних нападів ворог завдав удару по мирному місту вдень.

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Які наслідки денної атаки по Києву

У КМВА розповіли, що лише за 6 годин після нічної атаки Росія знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу.

Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином, ворог змінив тактику – після тривалих нічних нападів завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях,

– зазначила місцева влада.

Тобто окупанти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення.

Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються.

Однак зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих наразі уточнюються.

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