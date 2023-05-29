Так, в регионе был поврежден хозяйственный дом. После этого начался пожар.
Важно Предварительно, били "Искандерами" с севера, – в Воздушных силах прокомментировали атаку по Украине
В Киевской области есть повреждения в результате атаки
Как рассказали в полиции, в одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Из-за этого вспыхнул огонь. Потерпевших нет.
На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Правоохранители просят всех оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Последствия вражеской атаки в Киевской области / фото Андрея Небытова
Андрей Небытов рассказал, что в настоящее время погибших и серьезных повреждений нет. Также есть сообщения от граждан об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего использования. В некоторых районах из-за атаки произошло воспламенение травяного настила и части лесных зон. На местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины.
Взрывы в Украине днем 29 мая: что известно
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что предварительно российские ракеты летели по баллистической траектории. Оккупанты могли атаковать Киев "Искандером". Сообщается, что террористы атаковали с севера. Какой вид вооружения был применен – точно будет известно позже.
- В Черниговской области сработала ПВО, сообщили в ОК "Север".
- В Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на проезжую часть дороги, сообщил мэр столицы Кличко. Спасательно-пожарные службы тушат обломки.
- Также обломки рухнули в Подольском районе столицы, добавили в КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализован. Медики госпитализировали одного раненого.
- Помимо этого, ПВО работала в Деснянском районе Киева.