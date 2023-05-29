Так, в регионе был поврежден хозяйственный дом. После этого начался пожар.

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В Киевской области есть повреждения в результате атаки

Как рассказали в полиции, в одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Из-за этого вспыхнул огонь. Потерпевших нет.

На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Правоохранители просят всех оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Последствия вражеской атаки в Киевской области / фото Андрея Небытова

Андрей Небытов рассказал, что в настоящее время погибших и серьезных повреждений нет. Также есть сообщения от граждан об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего использования. В некоторых районах из-за атаки произошло воспламенение травяного настила и части лесных зон. На местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины.

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