Предварительно, работает ПВО. Об этом сообщают мониторинговые группы, передает 24 Канал.

Важно В Киеве во время тревоги раздались взрывы в центральных районах: работает ПВО

Взрывы на Черниговщине

В ОК "Север" подтвердили, что в области работает ПВО

В Черниговской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги,

– отметили в ведомстве.

В Киеве во время тревоги раздались взрывы: что известно

Мэр Виталий Кличко днем 29 мая сообщил о взрывах в городе в центральных районах.

Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается, отметил Кличко.

В Оболонском районе есть сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место.

Спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, которые горят на проезжей части дороги в Оболонском районе.

Напомним, что в ночь на 29 мая оккупанты обстреляли нашу страну. Так, на Киев захватчики запустили крылатые ракеты типа Х-101/555 из акватории Каспийского моря и ударные беспилотники Shahed. Важно, что это уже 15 по счету атака БПЛА на столицу с начала мая. В результате пострадавших нет, однако есть определенные разрушения инфраструктуры.

Также были попадания в один из военных объектов Хмельницкой области, из-за чего пострадали 5 летательных аппаратов.

Кроме этого, в Одесской области было попадание в портовую инфраструктуру.