У мережі оприлюднили відео, як у столиці школярі з криками тікали від вибухів. Про це інформує 24 Канал.
До теми 11 ракетами вдарили – 11 збили, – Залужний розповів про повторну атаку окупантів
У Києві діти з криками бігли в укриття під час атаки
На опублікованих кадрах можна побачити, як діти кричать, коли біжать у бомбосховище. У цей момент у столиці пролунали потужні вибухи і школярі злякались.
До речі, в Офісі Президента України вже відреагували на це відео. Андрій Єрмак заявив, що за це також буде відповідальність для кожного ворога.
Діти з криками біжать в укриття: дивіться відео
Денна атака на Київ 29 травня: що відомо
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські ракети летіли по балістичній траєкторії. Окупанти могли атакувати Київ "Іскандером". Повідомляється, що терористи атакували з півночі.
- У КМВА повідомили, що лише за 6 годин після нічної атаки Росія знов завдала ракетного удару по Києву.
- Зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.
- Окрім цього, уламки впали в Подільському районі столиці, додали в КМВА. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
- В одному з районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Через це спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстрені служби.