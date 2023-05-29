У мережі оприлюднили відео, як у столиці школярі з криками тікали від вибухів. Про це інформує 24 Канал.

До теми 11 ракетами вдарили – 11 збили, – Залужний розповів про повторну атаку окупантів

У Києві діти з криками бігли в укриття під час атаки

На опублікованих кадрах можна побачити, як діти кричать, коли біжать у бомбосховище. У цей момент у столиці пролунали потужні вибухи і школярі злякались.

До речі, в Офісі Президента України вже відреагували на це відео. Андрій Єрмак заявив, що за це також буде відповідальність для кожного ворога.

Діти з криками біжать в укриття: дивіться відео

Денна атака на Київ 29 травня: що відомо

  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські ракети летіли по балістичній траєкторії. Окупанти могли атакувати Київ "Іскандером". Повідомляється, що терористи атакували з півночі.
  • У КМВА повідомили, що лише за 6 годин після нічної атаки Росія знов завдала ракетного удару по Києву.
  • Зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.
  • Окрім цього, уламки впали в Подільському районі столиці, додали в КМВА. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
  • В одному з районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Через це спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстрені служби.