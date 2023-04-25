Глава ГУР Кирилл Буданов в недавнем интервью журналистам констатировал, что оккупанты на время приостановили ракетные обстрелы, ведь производят новое оружие. По его словам, сейчас главной целью противника является срыв потенциального контрнаступления Вооруженных Сил.

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Врагу не хватает ракет

Как отметил главный разведчик Украины, большая часть из новопроизведенных Россией ракет будет применена во время активных боевых действий в недалекой перспективе.

Накапливают (ракеты, вооружение – 24 Канал) для срыва нашей наступательной операции,

– сказал Буданов.

Вместе с тем он подтвердил, что вражеское государство могло производить до 60 ракет типов Х-101 и "Калибр" в конце прошлого года, однако намеревалось увеличивать эти объемы.

Обратите внимание! Сколько именно ракет оккупанты могут создавать сейчас на предприятиях, Буданов не сказал, однако заверил, что "эти объемы для них недостаточны по их масштабам".

Кроме того, глава украинской разведки убежден, что в России сейчас мало вооружения для проведения интенсивных ракетных обстрелов.

Я вам объясню. Возвращаемся в историю. Первый ракетный удар – в залпе было около 120 ракет. Удары пошли каждый понедельник, помните, это уже даже как мем было? Затем постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Потом стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток и еще уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям,

– констатировал руководитель ГУР.

Скоро будет знаковая битва