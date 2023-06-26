Освобожденное село Ровнополь расположено в Волновахском районе. Населённый пункт был оккупирован российскими террористами в марте 2022 года.
Важно Историческое событие: ВСУ освободили часть территории, которая была под оккупацией с 2014 года
ВСУ освободили Ровнополь
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 26 июня, что Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль.
Двигаемся дальше,
– подчеркнула она.
Известно, что 17 июля 2020 населенный пункт вошел в состав Волновахского района, до этого село было в составе ликвидированного Великоновоселковского района. В марте 2022 года Ровнополь оккупировали вооруженные силы России.
Где расположено село Ровнополь: смотрите карту
Ровнополь на карте / Скриншот
Контрнаступление ВСУ продолжается: все, что известно
- Недавно стало известно, что во время наступательных операций Вооруженные Силы Украины смогли освободить территории, находящиеся под оккупацией с 2014 года. Речь идет о территориях возле Красногоровки.
- По предварительной информации, ВСУ продвинулись к востоку от Красногоровки. Эти территории были оккупированы с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения стали "серой зоной."
- 12 июня стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожево в Донецкой области. Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Остроградского.
- Кстати, 26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю враг совершал свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои.
- На Востоке по каждому из направлений есть продвижение от 1 до 2 километров. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага.
- На Юге за неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 квадратных километров. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на Юге составляет 130 квадратных километров.
- Отметим, что село Нескучное в Донецкой области было российским укрепрайоном. Его освобождение важно для дальнейшего наступления ВСУ на этом направлении.