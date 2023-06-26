Освобожденное село Ровнополь расположено в Волновахском районе. Населённый пункт был оккупирован российскими террористами в марте 2022 года.

Важно Историческое событие: ВСУ освободили часть территории, которая была под оккупацией с 2014 года

ВСУ освободили Ровнополь

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 26 июня, что Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль.

Двигаемся дальше,

– подчеркнула она.

Известно, что 17 июля 2020 населенный пункт вошел в состав Волновахского района, до этого село было в составе ликвидированного Великоновоселковского района. В марте 2022 года Ровнополь оккупировали вооруженные силы России.

Где расположено село Ровнополь: смотрите карту



Ровнополь на карте / Скриншот

Контрнаступление ВСУ продолжается: все, что известно