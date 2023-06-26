Звільнене село Рівнопіль розташоване у Волноваському районі. Населений пункт окупували російські терористи у березні 2022 року.
Важливо Історична подія: ЗСУ звільнили частину території, яка була під окупацією з 2014 року
ЗСУ звільнили Рівнопіль
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 26 червня, що Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль.
Рухаємось далі,
– наголосила вона.
Відомо, що 17 липня 2020 року населений пункт увійшов до складу Волноваського району, до цього село було у складі ліквідованого Великоновосілківського району. У березні 2022 року Рівнопіль окупували збройні сили Росії.
Де розташоване село Рівнопіль: дивіться карту
Рівнопіль на карті / Скриншот
Контрнаступ ЗСУ триває: все, що відомо
- Нещодавно стало відомо, що під час наступальних операцій Збройні Сили України змогли звільнити території, які були під окупацією від 2014 року. Мовиться про території поблизу Красногорівки.
- За попередньою інформацією, ЗСУ просунулися на схід від Красногорівки. Ці території були окуповані з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення – стали "сірою зоною."
- 12 червня стало відомо про деокупацію населеного пункту Сторожеве у Донецькій області. Звільняли населений пункт морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського.
- До речі, 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої.
- На Сході на кожному з напрямків є просування від 1 до 2 кілометрів. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.
- На Півдні за тиждень унаслідок покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на Півдні складає 130 квадратних кілометрів.
- Зауважимо, що село Нескучне на Донеччині було російським укріпрайоном. Його звільнення є важливим для подальшого наступу ЗСУ на цьому напрямку.